Gunzenhäuser Stadtrat stellt sich hinter den Etat

GUNZENHAUSEN - Der Stadtrat steht geschlossen hinter den großen Maßnahmen, die Gunzenhausen in den nächsten Jahren schultern muss: Einstimmig und ohne Wenn und Aber verabschiedete das Stadtparlament am Donnerstagabend den Etat für das kommende Jahr, der mit einem „fast schon gigantischen“ Volumen (Stadtkämmerer Werner Stützer) von 56,8 Millionen Euro aufwartet.

Zwei Großprojekte in unmittelbarer Nachbarschaft: Die Gunzenhäuser Stadthalle wird ab dem kommenden Frühjahr saniert, in den Altmühlauen beginnen die Arbeiten für den Hochwasserschutz und die Neugestaltung © limes-luftbild.de



Stützer wollte das Wort „Rekordhaushalt“ eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, doch angesichts einer Steigerung von über 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr werden in der Altmühlstadt im kommenden Jahr haushaltstechnisch neue Maßstäbe gesetzt. Mit einem Plus von 2,5 Millionen Euro oder 7,7 Prozent auf rund 36 Millionen ist die Steigerung im Verwaltungshaushalt noch relativ moderat. Der Vermögenshaushalt allerdings hat es mit 21 Millionen Euro in sich: Er ist mehr als doppelt so groß wie im laufenden Jahr.

Hinter dieser gewaltigen Summe stehen, wie mehrfach berichtet, entsprechend große Maßnahmen wie etwa die Generalsanierung der Stadthalle, Maßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung oder die Sanierung der Stephani-Turnhalle. All diese Projekte können nicht allein mit dem laufenden Budget finanziert werden. Die Stadt muss deshalb im kommenden Jahr Kredite in Höhe von acht Millionen Euro aufnehmen.

Stadtkämmerer Werner Stützer stellte den „fast schon gigantischen“ Etat vor. © Marianne Natalis



Nun von einem „Schuldenmeister“ zu reden oder den Stadtrat gar als „verrückt“ zu bezeichnen, weil er so viele Schulden macht, wies nicht nur Peter Schnell (Grüne) in seiner Haushaltsrede weit von sich. Durch die Bank betonten die Sprecher der Fraktionen, dass diese Maßnahmen notwendig und wichtig seien und damit ja auch schließlich, darauf hatte auch der Stadtkämmerer in seinem Fazit hingewiesen, „wertige Anlagen und Einrichtungen für kommende Generationen“ geschaffen werden. Das rechtfertigt auch für den Finanzexperten der Stadt den Anstieg der Verschuldung. Allerdings schrieb er den Stadträten für das kommende Jahr ins Hausaufgabenheft, dass die Einnahmesituation dringend verbessert werden müsse.

Für Bürgermeister Karl-Heinz Fitz zeugte das einmütige Votum für den städtischen Etat 2017 von der „Stärke des Stadtrats“. Hier werde, stellte er durchaus zufrieden fest, „zielgerichtet gearbeitet“.

Die Maßnahmen werden seit geraumer Zeit im Stadtrat und seinen Gremien diskutiert und vorbereitet. Dennoch freute es den Verwaltungschef, dass das Stadtparlament mit der Verabschiedung des Etats nun auch demonstriert, dass es hinter diesen Entscheidungen stehe.

Die geplanten Investitionen seien, betonte Fitz, alles andere als Luxus, sondern notwendige Maßnahmen. Sie zeugten von „Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein“ und sind nach seiner Überzeugung „der richtige Weg“. Die einmütige Zustimmung des Stadtparlaments bezeichnete er als „konsequent und auch mutig“.

MARIANNE NATALIS

