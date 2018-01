Gunzenhäuser Stephani-Turnhalle in neuem Glanz

Nach Generalsanierung erinnert so gut wie nichts mehr an den alten Zustand - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Unbemerkt von der Öffentlichkeit ist gegen Jahresende ein größeres städtisches Bauprojekt abgeschlossen worden. Die Sanierung der Stephani-Turnhalle war lange beraten und vorbereitet und 2016 dann angepackt worden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Stadt hat immerhin stolze 3,16 Millionen Euro investiert.

So baut man heute: Der Eingangsbereich für die Stephani-Turnhalle (und die Sport- und Spielhalle) präsentiert sich farbenfroher als früher. © Wolfgang Dressler



So baut man heute: Der Eingangsbereich für die Stephani-Turnhalle (und die Sport- und Spielhalle) präsentiert sich farbenfroher als früher. Foto: Wolfgang Dressler



Die alte Halle entsprach zuletzt in keinster Weise mehr den heutigen Anforderungen, und das war für jedermann ersichtlich. Es gab schadhafte Stellen im Fußboden, man musste buchstäblich von Flickschusterei sprechen. Das Dach hielt nicht mehr dicht. Der Brandschutz war mehr als schlecht, und unter energetischen Gesichtspunkten konnte man der Ende der 60er-Jahre entstandenen 1,5-fach-Halle ebenfalls nur ein "ungenügend" aussprechen. Die gesamte Technik war eh veraltet. Das alles war seit längerem bekannt, und so kam der städtische Bauausschuss bei einem ersten Ortstermin zu dem Schluss, dass hier wirklich Handlungsbedarf bestand. Und es war klar, dass an einer Generalsanierung kein Weg vorbeiführen werde.

Sogar eine ganz neue, nunmehr größere Halle erschien theoretisch vorstellbar, doch es gab einfach nicht genügend Platz dafür im Umfeld der Halle. Und von der Regierung von Mittelfranken, die die Stadt als Zuschussbehörde brauchte, kam das klare Signal, dass die vorhandene Hallengröße auch weiterhin ausreichen würde. Das Stadtbauamt und die Stadträte beließen es also bei einer Sanierung. Diese betraf alles außer den mächtigen Stahlträgern, der Bodenplatte und den Giebelwänden.

Aufträge an regionale Firmen

Blick vom Geräteraum in die Turnhalle der Stephani-Schule Gunzenhausen. Vom früheren Aussehen wissen nur die damaligen Nutzer. Über die Erneuerung können sich die Schüler ebenso freuen wie die Vereinssportler. © Wolfgang Dressler



Blick vom Geräteraum in die Turnhalle der Stephani-Schule Gunzenhausen. Vom früheren Aussehen wissen nur die damaligen Nutzer. Über die Erneuerung können sich die Schüler ebenso freuen wie die Vereinssportler. Foto: Wolfgang Dressler



Für die Planung des Projekts zeichneten die Architekturwerkstatt Gerbing in Gunzenhausen und Fachingenieure verantwortlich. Ab Pfingsten 2016 übernahmen die Handwerker. Der Rohbau war Sache der Unterschwaninger Firma Hittmeyer. Weitere wichtige Auftragnehmer waren Metallbau Grillenberger in Oberasbach, Schüngel Metal Systems in Altenburg/Thüringen und ElektroBraun in Gunzenhausen. Es kamen noch zahlreiche andere Firmen aus der Region und aus ganz Bayern zum Zuge. Das Vorhaben umfasste neben der Halle mit Geräteräumen, Umkleiden und Sanitärbereichen auch den angegliederten Mehrzweckraum (für Musik), den Fahrradunterstellplatz und den Zwischenbereich zur angrenzenden Sport- und Spielhalle. Eigentlich war es "fast wie ein Neubau", bilanziert Stadtbaumeisterin Simone Teufel, und sie denkt dabei etwa an das neue Dach, den flächenelastischen Sportboden, der für alle üblichen Sportarten geeignet ist, die speziellen Akustikdecken und -wände, die Metallfenster mit Dreifachverglasung und den außenliegenden Sonnenschutz. Die Heizung ist natürlich ebenfalls neu. Im Sommer steht warmes Wasser per Wärmepumpe bereit.

Nicht nur die Halle selbst macht jetzt einen hervorragenden Eindruck, sondern auch der benachbarte Geräteraum. Dass dort fast nur noch neue Sport- und Turngeräte gelagert sind, versteht sich. In diesem Bereich wurde auch ein Rettungsweg nach draußen vorgesehen und integriert. Das ist wichtig, wenn in der Halle Sonderveranstaltungen durchgeführt werden, etwa eine Theateraufführung.

Die Duschräume und zwei Toiletten sind bereits vor einigen Jahren erneuert worden. Was damals erreicht wurde, konnte "gehalten" werden und wurde nicht durch die Generalsanierung in Mitleidenschaft gezogen.

Im Mehrzweckraum kann jetzt nach Belieben Musik gemacht werden. Dieser Raum gehörte zum Bauprogramm, das vom Frühjahr 2016 bis November 2017 realisiert worden ist. © Wolfgang Dressler



Im Mehrzweckraum kann jetzt nach Belieben Musik gemacht werden. Dieser Raum gehörte zum Bauprogramm, das vom Frühjahr 2016 bis November 2017 realisiert worden ist. Foto: Wolfgang Dressler



Seit November läuft nun der Schul- wie auch der Vereinssport in der Turnhalle. Für alle war die anderthalbjährige Bauzeit alles andere als einfach. Die Stephani-Schüler wichen in die Grundschule Süd, ins Gymnasium sowie nach Gräfensteinberg und Gnotzheim aus. Selbstverständlich wurde die Sport- und Spielhalle der Stephani-Schule stärker genutzt. Die örtlichen Vereine mussten ebenfalls andere Halle nutzen oder sich während der Bauzeit einfach in Geduld üben und kürzertreten. Das alles ist jetzt vorbei. Der Schlusspunkt wird am 9. Februar mit der offiziellen Wiedereinweihung der Turnhalle gesetzt.

Es sei ein ziemlicher Kraftakt gewesen, meint rückblickend Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. Die Baustelle sei gut gelaufen, und auch finanziell sei die Stadt als Bauherr gut über die Runden gekommen. Zunächst war man im Rathaus von 3,3 Millionen Euro ausgegangen. Dass es jetzt etwas günstiger gekommen ist, nimmt man gerne hin. Die Stadt selbst hatte rund zwei Millionen Euro aufzubringen, gut eine Million kam vom Freistaat Bayern.

Die Stadt hat bekanntlich noch weitere Bauvorhaben "im Köcher" — eines betrifft erneut den Gebäudekomplex an der Saarstraße. Wie berichtet, werden heuer auch der Stephani-Schulhof und das Sportareal hinter der Sport- und Spielhalle komplett erneuert. Deshalb wurde 2017 darauf verzichtet, den in Mitleidenschaft geratenen Bereich vor der Turnhalle herzurichten.

Später, vielleicht viel später wird sich die Stadt auch der Generalsanierung der Stephani-Schule selbst zuwenden müssen. Hier hieß es zuletzt, dafür solle zur rechten Zeit ein Generalkonzept vorliegen. Erst einmal muss die Stadt die anderen, ebenfalls millionenschweren Projekte durchziehen beziehungsweise anpacken. Da steht ganz oben die noch gut ein Jahr dauernde Sanierung der Stadthalle. Das Stadtbauamt bleibt gefordert.

Wolfgang Dressler Altmühl-Bote E-Mail