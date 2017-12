Für die Kinder ist der erste Schnee des Winters immer etwas ganz besonderes und so dürften die Flocken heute morgen so manchem kleinen Gunzenhäuser einen freudigen Jauchzer entlockt haben. Auch in Ramsberg und Langlau wurden die grünen Felder etwas weißer.

Adventskränze, Klöppelkunst und Krippenfiguren: Der Adventsmarkt in Muhr am See ließ keine Wünsche offen und brachte die Besucher schon mal in die richtige, vorweihnachtliche Stimmung.