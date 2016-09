Gute Aussichten für die Gunzenhäuser Kirchweih

Vorbereitungen auf fünfte Jahreszeit laufen seit Frühjahr reibungslos - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Es könnte eine ganz normale Kirchweih sein – mit viel Vorfreude auf die neun Tage und sehr guten Wetteraussichten. Bei den Verantwortlichen im Rathaus war die Stimmung aber zuletzt etwas gedrückt und die Lage ernst. Wegen der Sicherheitsdebatte, die alle Volksfeste in Deutschland betrifft, muss vieles bedacht und einiges strenger geregelt werden. Heiterkeit kommt da nicht unbedingt an erster Stelle, sollte aber spätestens am Samstag, wenn es offiziell losgeht, das Bild bestimmen.

Susanne Bickel und die jungen Aktiven des Trachtenvereins D’Altmühltaler bilden auch diesmal einen Blickpunkt bei der Eröffnung der Gunzenhäuser Kirchweih am Samstag um 15 Uhr. © AB-Archiv



Susanne Bickel und die jungen Aktiven des Trachtenvereins D’Altmühltaler bilden auch diesmal einen Blickpunkt bei der Eröffnung der Gunzenhäuser Kirchweih am Samstag um 15 Uhr. Foto: AB-Archiv



Wolfgang Eckerlein, bei dem in der städtischen Tourist-Information auch in diesem Jahr die Fäden zusammenlaufen, spricht von einer reibungslosen Vorbereitung seit dem Frühjahr. Die Stadt als Ausrichter der Kerwa arbeitet mit bewährten Partnern zusammen: dem Festwirt Oliver Höhn und den Familien Zöllner, die den Festplatz bestücken. Gemeinsam wurde festgelegt, die Sicherheitskräfte zu verstärken und heuer nur noch drei Eingänge offen zu halten. Dort haben die Ordnungskräfte ein wachsames Auge auf alle Eintreffenden. Rucksäcke und größere Taschen sind nicht verboten, sollten aber am besten zu Hause gelassen werden. Die Frage war zuletzt noch, ob die drei Eingänge während der ganzen täglichen Öffnungszeit bewacht werden sollen und wer die Kosten für die erhöhten Sicherheitsauflagen zu übernehmen hat. Diese gehen auf jeden Fall ins Geld, da kann es kein Vertun geben. Spätestens seit dem Anschlag von Ansbach ist die Erkenntnis da, dass eine solche Tat überall verübt werden kann, auch in den Kleinstädten, und dass man reagieren muss, ohne den Charakter des Festes selbst zu trüben.

So bleibt der Anspruch, beim Thema Sicherheit alles Erforderliche zu tun, und es bleibt die Hoffnung, dass es eine ebenso friedliche wie vergnügliche Kirchweih 2016 werden wird. Der Rahmen dafür bleibt weitgehend unverändert und beginnt bei der Eröffnung am Samstag um 15 Uhr. Die Tucher-Bräu wird dann nicht nur mit dem Festwagen (Sechsspänner) und dem Gambrinus-Wagen vertreten sein, sondern auch mit einem historischen Feuerwehrfahrzeug, das Bierdurst löschen kann.

Der Sonntag sieht den Empfang für ehemalige Gunzenhäuser im Falkengarten und später die Veranstaltung „Fränkisch aufg’spielt“. Auf dem Marktplatz ist für Musik, Tanz und Tracht aus Altmühlfranken gesorgt. Karl Hummel hat verschiedene Gruppen engagiert. „Fränkisch aufg’spielt“ heißt es in den Jahren, in denen weder der Hammeltanz noch der Schäfertanz ansteht.

Seit Wochen weist die Stadt Gunzenhausen an ihren Einfallstoren auf das bevorstehende Fest hin. © Wolfgang Dressler



Seit Wochen weist die Stadt Gunzenhausen an ihren Einfallstoren auf das bevorstehende Fest hin. Foto: Wolfgang Dressler



Für den Festzug am Montag, der „Hopfen und Malz — Gott erhalt’s — Geschichte und Geschichten rund ums Bier“ als Motto hat, kann Georg Karl Zanzinger schon mal die Stimme ölen. Er wird das Spektakel wieder in bewährter Weise moderieren. Die Tucher wird sich erneut ins Zeug legen, immerhin liefert sie seit 40 Jahren den Gerstensaft für die Gunzenhäuser Kerwa. Dazu werden am Donnerstagabend in der Festhalle einige Reden geschwungen werden — aber nicht zu lang, wie Wolfgang Eckerlein versichert.

Feste Programmteile sind wie immer das große Feuerwerk am Mittwoch (pünktlich um 22 Uhr), der „Tag der Familie“ mit ermäßigten Preisen am Donnerstag ab 14 Uhr auf dem Festplatz und der „Abend der Firmen, Betriebe und Behörden“ am Freitag. Man darf gespannt sein, wer in diesem Jahr den Kerwa-Baum für einen gemeinnützigen Zweck ersteigert. Zum „Verkauf“ steht übrigens auch der Kinderkerwa-Baum. Er wird heuer von der Kindertagesstätte „Sonnenhof“ gestaltet.

Boxen und Markt

Das Baumklettern war zuletzt nicht mehr der große „Renner“. Es fällt nicht ganz unter den Tisch: An jedem Abend kann sich ein jeder von 20 bis 21 Uhr beim „freien Klettern“ versuchen und eine Maß gewinnen.

Die Tradition des Boxwettkampfs am letzten Sonntag ist vom TV Gunzenhausen wiederbelebt worden. Eine Mannschaft aus Salzburg wird sich ab 10 Uhr mit den heimischen Kämpfern im Ring messen. Ab 11 Uhr gibt es im Stadtzentrum den Nachkirchweihmarkt (mit geöffneten Einzelhandelsgeschäften), und am Abend sorgen die „Sharks“ für den Schlusspunkt. Sie haben sich zuletzt als i-Tüpfelchen bei großen Events (Bürgerfest, Sommerkonzerte) hervorgetan. Wolfgang Eckerlein geht davon aus, dass sie auch diesmal zum Abschluss der neun Tage die Festhalle zum Beben bringen werden. Dazu ist für 22 Uhr ein Lichterzauber geplant, wenn Hunderte „Sternlasspeier“ entzündet werden.

Die Festhalle von Oliver Höhn (Kitzingen) zählt wie immer 3500 Sitzplätze. Die eine Giebelseite, die bisher noch kein Blickfang war, wird heuer verschönt. Der Bierpreis liegt ganz unspektakulär bei 6,90 Euro für die Maß (wie im Vorjahr). Ein halbes Hähnchen schlägt mit 6,50 Euro Buche. Höhn hat einen anderen Caterer als 2015 verpflichtet. Wie gewohnt wollen namhafte Partybands auf der Bühne die Stimmung in der Halle hoch treiben. Davon darf man etwa am Freitag ausgehen, wenn die „Störzelbacher“ ihren Auftritt haben.

Mehr Beleuchtung fürs Dorf

Neben der Halle gibt es wieder ein „Fränkisches Dorf“ mit Erdinger Hütte sowie Ständen von Metzgerei Arnold und Brauerei Spalt. Eine stärkere Beleuchtung wird im „Fränkischen Dorf“ installiert werden.

Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt auch das Weinzelt von Horst Gruber aus Dorsbrunn. Er kooperiert mit der Spalter Brauerei. Gruber hat ebenfalls Musiker und Bands verpflichtet. Für den Montagabend haben sich wieder die Linedancer angekündigt. Es ist der dritte Abend dieser Art im Weinzelt.

Die Fischbraterei Kuhn hat sich nach vielen Jahren von der Kirchweih verabschiedet. Eine aus der Familie, Susanne Bickel, will es dabei aber nicht bewenden lassen. Sie hat Lust auf das Fest und Spaß an der Arbeit und wird am gewohnten Standort Fischweckla anbieten.

Sehr zufrieden ist Wolfgang Eckerlein mit den Kerwabuam und -madli, für die Sandra Kazmierowski als Sprecherin amtiert. Die jungen Leute helfen beim Kerwa-Schafkopfturnier am Samstag, 17. September, mit (Ausrichter: Kerwazunft), unterstützen das Konzert der „Bayernmän“ am Donnerstag im Weinzelt und lassen es während der Kirchweihbaum-Versteigerung krachen.

Die Kirchweih 2016 hat keinen US-amerikanischen Anstrich: Aus Frankenmuth hat sich niemand angekündigt, denn dort richten sich die Anstrengungen bereits auf das Partnerschaftsjubiläum im nächsten Jahr. Dafür wird zum Auftakt eine 21-köpfige Delegation aus Isle erwartet.

Wie die Gunzenhäuser Kerwa gewesen ist, wird im Rathaus bereits am Donnerstag, 22. September, beraten werden. Dann tagt der städtische Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, und zwar vor dem Hintergrund, dass die Verträge der Stadt sowohl mit Festwirt Höhn als auch mit den Zöllners auslaufen.

WOLFGANG DRESSLER

Mail an die Redaktion