Wo sich eben noch Schauspieler, Kabarettisten und Musiker die Tür in die Hand gaben, haben nun die Bagger das Kommando übernommen: Die Gunzenhäuser Stadthalle hat sich in eine riesige Baustelle verwandelt.

Mit einem Festakt im romantischen Innenhof haben die Stadt und das Jugendherbergswerk Bayern das 20-jährige Bestehen der Jugendherberge in Gunzenhausen gefeiert.

Der Trinkwasser-Hochbehälter am Reutberg in Gunzenhausen wird saniert. Die Stadtwerke investieren in diese Maßnahme rund eine Million Euro.