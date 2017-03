Hahnenkammsee: Osterfeuer zum 40. Geburtstag

"Senior" im Fränkischen Seenland 1977 eingeweiht — Drei Jubiläumsfeiern - vor 1 Stunde

HECHLINGEN - Der Hahnenkammsee bei Hechlingen fügt sich so harmonisch in die umgebende Hügellandschaft ein, als wäre er schon immer da gewesen. Tatsächlich aber wurde er – genau wie die anderen Gewässer im Fränkischen Seenland – künstlich erschaffen. 1977 wurde der 23 Hektar große Hahnenkammsee eingeweiht; damit ist er zwar der zweitkleinste, aber dafür der älteste der sieben Seen.

Feier mit Osterfeuer: Am 16. April wird am Ufer des idyllischen Gewässers ein großes Feuer entzündet. © Foto: ZV Hahnenkammsee



Feier mit Osterfeuer: Am 16. April wird am Ufer des idyllischen Gewässers ein großes Feuer entzündet. Foto: Foto: ZV Hahnenkammsee



Zu seinem 40. Geburtstag spendiert ihm der Zweckverband Hahnenkammsee heuer gleich drei Jubiläumsfeiern; den Auftakt bildet am Sonntag, 16. April, ein romantisches Osterfeuer.

Ruhig und idyllisch liegt der See zwischen den grünen Hügeln des Hahnenkamms, etwa einen Kilometer südlich der Hechlinger Ortsmitte. Die Rohrach, die von Polsingen aus kommt und den Hahnenkammsee durchfließt, schlängelt sich weiter in Richtung Heidenheim.

Mit seinen 1,3 Kilometern Länge und rund 23 Hektar Wasseroberfläche entspricht der Hahnenkammsee nur etwa einem Vierzigstel der Größe des Großen Brombachsees; vom Alter her ist er ihm jedoch mehr als 20 Jahre voraus.

"Der Hahnenkammsee sollte Mitte der Siebziger Jahre einen Ausgleich schaffen für die wasserwirtschaftlichen Retentionsflächen, die im Zuge der Flurbereinigung weggefallen sind", erinnert sich Landrat Gerhard Wägemann, der auch Vorsitzender des Zweckverbands Hahnenkammsee ist. "Außerdem wollte man mit dem Gewässer den Tourismus in der Region ankurbeln. Er war der erste der sieben Seen im Fränkischen Seenland, weshalb wir ihn zu seinem 40. Geburtstag ganz besonders in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und gemeinsam mit der Bevölkerung feiern möchten."

Zum Auftakt gibt es ein feierliches Osterfeuer am Ostersonntag, 16. April. Ab 19 Uhr beginnt am Seeufer die Bewirtung mit heißen Getränken, Snacks und Musik. Die Zwei-Mann-Band "Oceanside" aus Treuchtlingen wird entspannten Akustik-Folk-Rock mit Gitarre und Percussion präsentieren. Um 20 Uhr wird dann das große Osterfeuer am Strand entzündet, und wer möchte, kann sich in den Flammen ein frisches Stockbrot backen.

Zwei besondere Abende stehen am Wochenende vom 22. und 23. Juli an, denn dann heißt es "Film ab!" beim Open Air-Kino am Strand. Auf einer großen Leinwand zeigt das Treuchtlinger Central-Kino unterhaltsame Filme direkt am Ufer des Sees. Zuschauer können es sich auf mitgebrachten Strandliegen und Picknickdecken gemütlich machen und die eigene Brotzeit verzehren oder die Bewirtung des Strandkiosks in Anspruch nehmen.

Der kleinste und der älteste im Seenland: Der Hahnenkammsee bei Hechlingen feiert heuer seinen 40. Geburtstag — mit gleich mehreren Veranstaltungen.



Der kleinste und der älteste im Seenland: Der Hahnenkammsee bei Hechlingen feiert heuer seinen 40. Geburtstag — mit gleich mehreren Veranstaltungen.



Zum Abschluss des Jubiläumsjahres glühen am Samstag, 16. September, die Heißluftballone am Hahnenkammsee. Nach Einbruch der Dunkelheit werden synchron zur Musik die Ballonhüllen befeuert – ein bezauberndes Feuerspektakel! Zuvor gibt es ab 17 Uhr Unterhaltungsmusik und Foodtrucks mit leckeren Schmankerln.

"Wir möchten mit den Veranstaltungen nicht nur den Geburtstag des Hahnenkammsees feiern", sagt Gerhard Wägemann. "Wir wollen auch mal wieder zeigen, welche Vorzüge der idyllische See für Erholungssuchende hat. Manchmal steht er etwas im Schatten seiner großen Brüder Brombachsee, Altmühlsee und Rothsee – und das ist sehr schade. Denn der Hahnenkammsee ist für Angler, Naturliebhaber und Familien eigentlich perfekt."