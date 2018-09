Handball-Nachwuchs gibt den Vorreiter

GUNZENHAUSEN - Die Frauenmannschaft abgemeldet, dafür eine neue Rekordzahl an Jugendmannschaften und ein zweites Männerteam: Die Handballer des TV Gunzenhausen starten dieses und nächstes Wochenende in die neue Spielzeit.

Carolin Rohring ist ein von drei Gunzenhäuserinnen, die sich nach der Abmeldung der Frauenmannschaft des TV Richtung Weißenburg orientiert hat. Hinzu kommen Sonia Bergemann und Theresa Branner. © Foto: Uli Gruber



Den Vorreiter geben heute zwei Jugendmannschaften in der Halle der Stephani-Schule. Um 11 Uhr erwarten die D-Juniorinnen in der Bezirksliga den TSV Wendelstein, die männlichen Altersgenossen folgen um 12.30 Uhr in der Bezirksoberliga an gleicher Stelle gegen Rothenburg. Morgen dann ziehen die A-Juniorinnen mit ihrem Auftakt in der ÜBOL beim TSV Feucht nach (14 Uhr). Ein Jahrgang übrigens, den es in der vergangenen Spielzeit nicht gab.

Die TV-Handballer hatten sich vor einem Jahr dazu entschlossen, die Jugendspielerinnen in die Frauenmannschaft hoch zu ziehen, um in der Bezirksliga antreten zu können. Am Saisonende stand bekanntlich der Abstieg, danach hat sich die Mannschaft dann aufgelöst. Aus beruflichen und privaten Gründen hörten einige Spielerinnen auf, weshalb wieder die Unterstützung aus der Jugend nötig gewesen wäre, um eine Mannschaft melden zu können. Doch die Gunzenhäuser beließen es dabei, eine B-Jugend und eine A-Jugend zu melden. Aus der letztjährigen Frauenmannschaft sind noch einige Spielerinnen in der A-Jugend spielberechtigt, ein Trio (Sonia Bergemann, Caroline Rohring und Theresa Branner) hat sich dem TSV 1860 Weißenburg angeschlossen.

Die Männer starten am nächsten Wochenende mit dem Pokalspiel daheim gegen Schwabach (Freitag, 20 Uhr, Stephani-Halle) und in der Bezirksliga am Sonntag in Rothenburg in die neue Saison.

Die Einteilung der Ligen

Bezirksliga (12): SG Kernfranken II, HG Ansbach II, TV Gunzenhausen, TSV Rothenburg II, SpVgg Mögeldorf, TuS Feuchtwangen, MTV Stadeln II, SC 04 Schwabach II, TV Dietenhofen, SG Altenfurt/Feucht, Post SV Nürnberg II, TSV Altenberg.

Bezirksklasse 1 (10): Tuspo Nürnberg II, HG Ansbach III, SV Rednitzhembach, TSV Altenberg II, TSV Rothenburg III, TV Dietenhofen II, TV Gunzenhausen II, SG Kernfranken III, TSV Fischbach, TSV Roßtal III.

A-Junioren, ÜBOL Nordwest (10): TV Gunzenhausen, TSV Lohr, HC Forchheim, TV Großlangheim, TV Eibach 03 II, DJK Waldbüttelbrunn, JSG Würzburg-Lengfeld, ESV Flügelrad, SV Puschendorf, SG Kernfranken.

B-Junioren, ÜBOL Mitte (9): MTV Stadeln, TV Gunzenhausen, SV Puschendorf, ESV Flügelrad, JSG Fürther Land, TV Roßtal, HC Erlangen II, SC 04 Schwabach, HC Forchheim.

C-Junioren, ÜBOL Mitte-Nord (10): TS Herzogenaurach, TSV Hof, TV 77 Lauf, TV Gefrees, TSV Wendelstein, HC Erlangen II, Tuspo Nürnberg, TV Eibach 03, TV Gunzenhausen, SG Auerbach/Pegnitz.

D-Junioren, Bezirksoberliga (6): HC Neustadt/Aisch, SG Kernfranken, TSV Rothenburg, JSG Fürther Land, TSV Roßtal, TV Gunzenhausen.

A-Juniorinnen, ÜBOL Mitte (8): JSG Fürther Land II, JSG Nürnberger Land, TV Gunzenhausen, TV Eibach, TSV Wendelstein, TSV Roßtal, TSV Katzwang, TSV Feucht.

B-Juniorinnen, ÜBOL Nordwest (9): DJK Waldbüttelbrunn, TV Marktsteft, HSV Bergtheim, SG Dettelbach/Biberg, TSV Rothenburg, TV Gunzenhausen, TSV Lohr, MTV Stadeln, TS Herzogenaurach.

C-Juniorinnen, ÜBL Mitte (8): HSG Rednitzgrund II, SG Frankenhöhe, TSV Wendelstein II, ESV Flügelrad, SpVgg Mögeldorf, Tuspo Heroldsberg, TV Gunzenhausen, HG Ansbach.

D-Juniorinnen, Bezirksliga (7): TSV Neustadt, ESV Flügelrad, SpVgg Mögeldorf, HG Ansbach, HC Neustadt/Aisch, TV Gunzenhausen, TSV Wendelstein.

