Happy End bei Wohnungssuche

GUNZENHAUSEN - Von den etwa 1100 Flüchtlingen, die seit 2015 im Landkreis leben, sind mittlerweile fast die Hälfte anerkannt. Die meisten von ihnen leben als sogenannte „Fehlbeleger“ in den Gemeinschaftsunterkünften. Sie erhalten regelmäßig die Aufforderung, auszuziehen und eine Wohnung auf dem regulären Wohnungsmarkt zu suchen. Doch das ist nicht so einfach. Trotz ihrer Integrationsbemühungen zum Beispiel durch Sprachkurse kennen sie das deutsche System noch nicht gut genug, um selbstständig auf Wohnungssuche gehen zu können.

Familie Alradi freut sich zusammen mit Margit Kleemann vom Diakonischen Werk Weißenburg über die Wohnung in Heidenheim. © Hend Alradi



Dazu kommt erschwerend, dass es grundsätzlich nicht viele Wohnungen auf dem Markt gibt und auch nicht jeder Vermieter bereit ist, Flüchtlinge in seiner Immobilie aufzunehmen.

Seit über einem Jahr kümmert sich die Freiwilligenagentur im Landratsamt mit um dieses Thema. Judith Schneider nimmt Wohnungsangebote interessierter Vermieter an und informiert über die Konditionen des Jobcenters, das heißt, welche Miete für wie viele Personen bezahlt wird und was „angemessener Wohnraum“ bedeutet. Wohnungsangebote werden dann an Ehrenamtliche in Helferkreisen oder die Asylsozialberater weitergeleitet. Bisher wurden schon über 20 Wohnungen auf diese Weise vermittelt.

((Content))Familie Alradi ist überglücklich, nach vielen Monaten in Gemeinschaftsunterkünften endlich eine eigene Wohnung beziehen zu können. Die Familie – Vater Eyad Alradi, seine Frau Hend, die im März ihr zweites Kind erwartet, seine Tochter Layan, knapp zwei Jahre alt, sein Schwager Muhannad (17) und sein Neffe Tarek – wohnt seit Anfang des Jahres in einer Wohnung in Heidenheim. Eyad Alradi war Lehrer in Damaskus und hat Grundschüler in Arabisch unterrichtet. Aktuell besucht er in Gunzenhausen einen Fortgeschrittenen-Sprachkurs zum B2-Niveau. Die beiden Jungen gehen in die 9. Klasse der Hahnenkammschule in Heidenheim und sprechen schon sehr gut Deutsch. Als die Familie in den Landkreis kam, war sie zunächst in der Erstaufnahmeeinrichtung Mackenmühle in Pleinfeld untergebracht. Von dort ging es in die Flüchtlingsunterkunft Thannhausen. Nun haben sie endlich das Gefühl, angekommen zu sein.

Funktioniert hat die Wohnungsvermittlung dank der engen Zusammenarbeit von Margit Kleemann, Ehrenamtskoordinatorin bei der Diakonie, und der Freiwilligenagentur. Eine solche Kooperation ist wertvoll und im Vergleich mit anderen Landkreisen nicht selbstverständlich, weiß die Asylsozialarbeiterin.

Da die Flüchtlinge sich weder Führerschein noch Auto leisten können, sollten Wohnungen zentral liegen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein. Wer an anerkannte Flüchtlinge vermieten möchte, kann sich an Judith Schneider von der Freiwilligenagentur des Landkreises unter der Telefonnummer 09141/ 902-259 (vormittags) oder per Mail an judith.schneider@altmuehlfranken.de wenden.

