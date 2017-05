"Heiße Phase" in und um Gunzenhausen

Zahlreiche Veranstaltungen stehen im Sommerhalbjahr auf dem Programm - vor 39 Minuten

GUNZENHAUSEN - Den Beginn der heißen Tourismusphase am Altmühlsee markiert das Kanutestival mit Seefest am Seezentrum Gunzenhausen (Schlungenhof). Termin: das Wochenende 10./11. Juni (am Ende der Pfingstferien).

Ein Bild vom August 2016, als endlich der Sommer gekommen war und für ein grandioses Altmühlsee-Festival sorgte. So soll es möglichst auch heuer werden, hofft man beim Zweckverband. © Wolfgang Dressler



Dafür sind der Zweckverband Altmühlsee (ZVA) und "Boothaus"-Betreiber Wolfgang Bauer zuständig. Zahlreiche Kanus namhafter Hersteller können von jedermann ausprobiert werden. Am Samstagabend gibt es Livemusik und am Sonntag ein Familienprogramm. Nächstes Jahr will der ZVA gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz geführte Kanutouren anbieten, aber da ist noch nichts spruchreif.

Erstmals wagt sich der Musikverein Wolframs-Eschenbach an den Altmühlsee. Er gibt am Samstag, 17. Juni, 19.30 Uhr ein Open-Air-Konzert auf der Seebühne am Seezentrum Gunzenhausen und hat dafür zahlreiche Musicalmelodien im Programm. Dirigent Michael Maag und seine Mitstreiter versprechen ein musikalisches Vergnügen, dargeboten vom symphonischen Blasorchester, dem Projektchor, Sängerin Jennifer Eder und Musikern der Orchestergemeinschaft Nürnberg. Der Vorverkauf beim ZVA in Gunzenhausen, Markplatz 25, läuft.

"Tanz-klar loveboat" heißt es am Freitag, 23. Juni von 19 bis 23 Uhr auf der "MS Altmühlsee". Es handelt sich um eine Jugendparty ohne Alkohol und Rauch, erklärt Stadtjugendpfleger Helmar Zilcher. DJ Jan Deelay liefert die Musik dazu. Dieses Angebot richtet sich an Jugendliche von 12 bis 17 und soll ein "Summer Feeling" bewirken.

Stimmung am Seglerheim

Der Surf- und Segelclub Arberg lädt zu "Kanapee am See" ein, und zwar am Samstag, 8. Juli, ab 18 Uhr am Seglerheim am Seezentrum Wald. Die Band "EKS" spielt auf und ein schönes Ambiente ist sicher, unterstreicht Hermann Scherb für den Veranstalter. Es ist das achte "Kanapee" und der Einritt auch diesmal frei.

Die Stadt Gunzenhausen hat auch heuer 150 junge Musiker aus den USA ins Seenland gelockt. Die Schüler und Studenten machen auf ihrer Europa-Tournee am Samstag, 15. Juli, 20 Uhr am Seezentrum Gunzenhausen Station (freier Eintritt). Das Ganze nennt sich American Music Abroad und besteht aus einem symphonischen Orchester, einer Jazzband, einem Kammerorchester und einem Konzertchor.

Eine feste Größe im Terminkalender ist der Heizomat-Altmühlseelauf, diesmal am Samstag, 15. Juli. Der Sportverein Unterwurmbach hofft auf viele begeisterte Läufer. Sie können wählen zwischen Halbmarathon (mit Firmenstaffel-Wertung), Jedermannslauf, Schülerlauf und Bambinilauf. Bereits jetzt kann man sich anmelden.

Die Altmühlsee-Festspiele haben ihre Heimat und ihr "Stammquartier" in Muhr im dortigen Altmühlsee-Informationszentrum. Gerne machen sie Abstecher in nahe Locations. Zum 150. Geburtstag des bekannten Komponisten Paul Lincke gibt das Ensemble am Sonntag, 23. Juli, 19 Uhr im Seezentrum Gunzenhausen die Operette "Frau Luna" zum Besten – mit Ohrwürmern wie "Schenk mir doch ein bisschen Liebe" oder "Das macht die Berliner Luft". Marketingchefin Sigrid Fucker ist überzeugt, dass die Spielzeit in Muhr insgesamt ein Erfolg werden wird, nicht zuletzt dank "Der zerbrochne Krug" (einmal ganz anders) und "Ladies Night" (fallen alle Hüllen?).

Höhepunkt des Veranstaltungsreigens ist jedesmal "See in Flammen", ausgerichtet vom ZVA selbst. Nach Schlungenhof und Wald könnten wieder schätzungsweise 10 000 Menschen kommen, um das Lichterspektakel zu erleben. Es findet am Samstag, 12. August, statt und damit zwei Wochen später als üblich. Der Grund dafür liegt in der BR-Radltour, die in Gunzenhausen zu einem Großereignis mit zwei Livekonzerten werden wird. Der ZVA wich deshalb zeitlich "nach hinten" aus.

Am Freitag, 18. August, lockt das Tanzspektakel "Tanz-klar beach" die Jugend an das Seezentrum Gunzenhausen. Dazu organisiert Helmar Zilcher ein Beachvolleyballturnier

Früher sprach man vom Bartholomäusmarkt in der Mitte von Gunzenhausen, längst ist es der "Markt am See". Zahlreiche Fieranten werden am Sonntag, 20. August, von 11 bis 18 Uhr am Seezentrum Gunzenhausen auf Kundschaft warten. Es ist der vierte "Markt am See".

Nochmals Sommergefühle verspricht das 15. Altmühlsee-Festival am Samstag, 26. August. Die Kerndaten: Sieben Bands an sieben Spielorten, freier Eintritt, zwei kostenlose Shuttle-Buslinien ab Bahnhof Gunzenhausen, "MS Altmühlsee" als zusätzliches Transportmittel.

Zwei Tage Erntedank

Dann geht es in den Herbst hinein. Das Erntedankfest mit Erntedankmarkt findet wieder an zwei Tagen statt: 30. September und 1. Oktober am Seezentrum Wald (Pavillongelände). Hier leistet die Stadt Gunzenhausen die Vorarbeit. Touristikchef Wolfgang Eckerlein sagt, man wolle wieder für ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie sorgen. Der Gottesdienst am Sonntag gehört selbstverständlich dazu – wie auch die rund 60 Stände und der Auftritt der Alphornbläser.

Es folgt das fünfte Fischerfest am Wochenende 14./15. Oktober am Seezentrum Wald. Präsentiert wird die Vielfalt der heimischen Gewässer, und für das Kulinarische ist auch gesorgt. Das ist für die Besucher vielleicht wichtiger als alle Prominenz, die sich angesagt hat. Die Stadt tritt als Veranstalter auf und hat den Heimatverein Wald-Streudorf an seiner Seite. Zu sehen ist unter anderem ein Schau-Aquarium, und der Fischereiverband Mittelfranken will einen Fischlehrpfad einrichten.

Das Altmühlsee-Drachenfest am Sonntag, 29. Oktober, beschließt die Veranstaltungssaison. Es ist der erste Sonntag in den Herbstferien. Erwartet werden am Schlungenhöfer Ufer vor allem Familien.

Wer keinen eigenen Drachen mitbringt, kann sich einen beim Zweckverband ausleihen. Ob nun genügend Wind wehen wird oder nicht – für ein großes Aktionsprogramm ist gesorgt. Es reicht von Zaubereien bis zum Profi-Drachenflieger.

