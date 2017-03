Hitchcock-Thriller der Gunzenhäuser Stadthalle

Zum letzten Mal vor dem Umbau hebt sich der Theatervorhang - vor 42 Minuten

GUNZENHAUSEN - Hitchcocks Verfilmung hat den spannenden Thriller gleichsam geadelt: "Cocktail für eine Leiche" ist in der Stadthalle zu sehen.

„Cocktail für eine Leiche“ heißt es heute Abend in der Gunzenhäuser Stadthalle. © Herbert Schulze



Unter der Regie von Wolfgang Rumpf kommt am Samstag, 25. März, um 20 Uhr der Thriller "Cocktail für eine Leiche" von Patrick Hamilton auf die Stadthallenbühne. Dessen erstes Theaterstück, das gleich in London und New York aufgeführt wurde, hieß „Rope“.

Dieser Thriller wurde später von Alfred Hitchcock unter dem Titel „Cocktail für eine Leiche“ mit James Stewart in der Hauptrolle verfilmt. Der Film gilt heute als eines von Hitchcocks experimentellsten Werken, da es einzig in einer Wohnung mit nur einigen Figuren und scheinbar ohne Schnitte gedreht wurde. Karten gibt es an der Abendkasse.