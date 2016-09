Georg Karl Zanzinger moderierte am Sonntag zum 19. Mal den großen — und großartigen — Festzug zur Kirchweih in Gunzenhausen. Er machte seine Sache wie immer souverän. Es war wirklich ein prächtiges Geschehen in der Innenstadt und eine Art "Hitzeschlacht" dazu.



Viele Besucher zogen sich in den Schatten zurück. Die Aktiven jedoch, aufgeteilt in 64 Gruppen, meisterten diese Herausforderung auf perfekte Weise. Weil der Festzug im Zeichen des 500-jährigen Jubiläums des Reinheitsgebots fürs Bier stand, gab es immer wieder Freibier und sonstige Getränke. Das war bei diesen Temperaturen auch unbedingt notwendig. © Erich Neidhardt