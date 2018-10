Ich fahre auf eine einsame Insel und nehme mit . . .

Kitesurfer Florian Gruber nahm an 50-Meilen-Rennen in der Toskana teil — "Coole und toll organisierte Veranstaltung" - 06.10.2018 12:36 Uhr

MUHR AM SEE - Einen Wettbewerb der etwas anderen Art hat Kitesurfer Florian Gruber zuletzt bestritten. In der Toskana nahm der 24-Jährige vom Altmühltal-Segelclub an einem Langdistanzrennen teil.

Baden gegangen ist Florian Gruber nicht, auf Platz zwei schloss er in der Toskana ab. © Foto: Kitelife



"Ein cooles Event" sagte Florian Gruber nach seiner Rückkehr aus Italien, wo die Organisatoren zu einem 50-Meilen-Rennen eingeladen hatten. Gruber, einige andere Profis und einige Lokalmatadoren waren der Einladung gefolgt, am Kitestrand von Marina di Grosseto machten sich die 22 Teilnehmer auf den Weg. In der Theorie ging es darum, eine vor der Küste gelegene Insel zu erreichen, dort zu übernachten, und am nächsten Tag wieder zurück zu fahren. Auf dem Papier eine Gesamtstrecke von 50 Meilen, also umgerechnet rund 80 Kilometer. Aber wie gesagt, in der Theorie.

"Die 80 Kilometer waren der Luftweg, aber wegen der Windverhältnisse waren wir bei der Überfahrt auf die Insel schon rund 75 Kilometer unterwegs", berichtete Gruber, der eine Stunde und 50 Minuten auf dem Wasser war: "Das war anstrengend und ging ordentlich auf den Rücken." Auf der Insel angekommen, hatten die Veranstalter dann für alles gesorgt. Das Gepäck wurde per Boot angeliefert, vor Ort war ein Hotel reserviert, am Abend stand noch der Besuch eines Weinfestes auf einer Burg an. "Toll organisiert, es hat Spaß gemacht", so Gruber.

Am Folgetag sollte es eigentlich mit dem Kite wieder zurückgehen, doch es herrschte sprichwörtlich Flaute. "Wir hatten gar keinen Wind und sind mit dem Boot zurückgefahren", sagte Florian Gruber, der in der (verkürzten) Endabrechnung auf Platz zwei kam.

Die Tage nach der Rückkehr nutzte der 24-Jährige zum Eishockeyspielen und zu Materialtests, in der kommenden Woche stehen Arbeiten für sein International-Management-Studium für Spitzensportler an der Hochschule in Ansbach im Blickpunkt. Und dann tritt Florian Gruber erneut die Reise nach Italien an. In Sardinien wartet Teil zwei des "Kite Foil Gold Cups 2018", der offenen Weltmeisterschaft der Kitesurfer.

