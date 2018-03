"Ich will als Meister in die Bezirksoberliga"

GUNZENHAUSEN - Mit einem 36:23-Sieg gegen den TSV Altenberg sind die Handballer des TV Gunzenhausen am 16. September 2017 in die neue Saison der Bezirksliga Mittelfranken gestartet. Ein knappes halbes Jahr, 15 Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen später steht fest: Die Truppe von Trainer Christian Rieger ist nicht mehr von den Aufstiegsplätzen zu verdrängen. Warum das so ist, erklärten nach dem entscheidenden Sieg über Ansbach II die Spieler Benjamin Franz, Armin Butz und Nikolaj Hüttel.

Purer Wille: Benjamin Franz geht als Kapitän bei den TV-Handballern vorne weg und keiner Situation aus dem Weg. Foto: Fotos: Mathias Hochreuther



"Das heute war eine Willensgeschichte", sagte Benjamin Franz, der zum Spieler des Partie gekürt wurde, mit seiner Krone auf dem Kopf. "Wille und Klugheit", ergänzte der Kapitän der TV-Handballer, "wir haben in den richtigen Momenten mit Hirn gespielt". Den nun perfekten Aufstieg umschrieb Franz, den man ob seiner Spielweise und seines Auftretens in Erinnerung an den Ex-Bayern-Kapitän Mark van Bommel auch zum "Aggressive Leader" ernennen könnte, einfach nur mit dem Wort "geil. Der Aufstieg ist verdient, aber wir haben noch lange nicht genug", sprach Franz – und enteilte in die Feiernacht.

Etwas präziser wurde sein Mannschaftskamerad Armin Butz. "Wir haben einfach eine saugeile Mannschaft, die zusammenhält, über eine gute Mischung verfügt, die größtenteils vom Verletzungspech verschont geblieben ist, und die die nötige Fitness hat ", sagte Butz. Und er lobte auch Christian Rieger, "ein Trainer, der uns auch dann motiviert, wenn es mal nicht so läuft."

Die schon von Kapitän Franz erwähnte Mentalität hebt auch Armin Butz hervor. "Im Handball ist über den Willen viel möglich, und diesen Willen zu zeigen, das gelingt uns." Als Ansporn dient auch die Unterstützung von den Rängen, die am Samstag ihren vorläufigen Höhepunkt erlebt hatte. "Das kriegt man schon mit, vor so einer Kulisse zu spielen macht Spaß", sagt Butz mit Blick auf die volle Tribüne. "Das beflügelt einen und kann Spiele entscheiden", versichert der Gunzenhäuser und schiebt zu dem Rahmen, in dem das Ansbach-Spiel stattgefunden hat, den schönen Satz hinterher: "So wird Handball populär."

Dass da handballtechnisch etwas "am köcheln" ist in Gunzenhausen, hat sich aber offenbar nicht nur in Handballerkreisen herumgesprochen, wie auch Nikolaj Hüttel sehr erfreut festgestellt hat. "Es waren viele Sportler aus anderen Vereinen und aus dem Umfeld von Gunzenhausen da, das ist eine tolle Anerkennung für uns und den Handball, den wir spielen."

Hüttel, wie einige andere Spieler der ersten Mannschaft, Jugendtrainer beim TV, legt ohnehin viel Wert darauf, das große Ganze zu sehen. "Meine Jungs", wie er seine C-Junioren nennt, "sind sowieso handballverrückt, sie sind bei jedem Spiel da und sitzen an der Trommel. Nur so geht es aber, wir wollen uns wieder in der BOL etablieren, dazu brauchen wir eine stabile Jugend" Für Hüttel auch ein Zeichen, dass der TV Gunzenhausen im Handball-Bereich kein "anonymer Verein ist".

Ein Verein übrigens, für den die Saison noch nicht gelaufen. Zwar ist der Aufstieg nun unter Dach und Fach, in den verbleibenden beiden Spielen am Sonntag, 8. April, bei der SG Schwabach/Roth II und zum Saisonfinale am Samstag, 14. April daheim gegen den TSV Wendelstein geht es noch um etwas, wie Alexander Butz und Nikolaj Hüttel unabhängig voneinander und dennoch beinahe wortgleich versichern: "Ich kann nicht für alle sprechen, aber ich will nicht als Zweiter oder Dritter aufsteigen, ich will als Meister in die Bezirksoberliga."

