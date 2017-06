Ilse Aigner sprach bei Jubiläum in Aha

Feuerwehr richtet politischer Abend im Festzelt aus - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Ein Mitglied der bayerischen Regierung muss Gegensätze aushalten – und dabei stets lächeln und sich sichtlich wohlfühlen. Gerade eben noch im kalten St. Petersburg gewesen, wo die Russen zum Internationalen Wirtschaftsforum geladen hatten, erschien die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner am Abend im winzigen, sonnenverwöhnten Aha, wo die Feuerwehr ihr 120-Jähriges feiert. Da lagen Welten dazwischen.

Zum Schluss wurde noch ein Selfie gemacht: Wirtschaftsministerin Ilse Aigner mit den Festdamen in Aktion. © Wolfgang Dressler



Die Brandschützer um Vorstand Matthias Rutz und Kommandant Alexander Krug hatten diesen Programmpunkt ihres Jubiläums monatelang vorbereiten können. Entsprechend war alles super organisiert: zu exakten Anweisungen das Gruppenfoto vor dem Festzelt gemacht, dann der Einzug mit Defiliermarsch, kurze Erholungspause für die termingeplagte Ministerin, Abholung der Redner durch die Festdamen, ein Ortssprecher und Moderator (Harald Romanowski), der sich als oberster Fan Ilse Aigners outet, und zum Schluss ein Geschenk an Aigner, das ihrer Leidenschaft fürs Schafkopfen entgegenkommt.

Für Matthias Rutz war die Tatsache entscheidend, dass seine Wehr, die an Mitgliederzahl und Engagement in den letzten Jahren stark zugelegt hat, sich überhaupt so eine prominente Politikerin hatte "angeln" können. Als er vor zwei Jahren diese Idee zur Sprache brachte, wurde er noch ausgelacht. "Jetzt ist sie da, und wir sind stolz darauf", betonte Rutz. Nur die Teilnehmerzahl am politischen Abend hätte etwas größer sein können. Diejenigen, die gekommen waren, äußerten sich hinterher fast alle lobend bis begeistert vom Auftritt der stellvertretenden Ministerpräsidentin.

Es war eine klassische CSU-Rede, die Ilse Aigner hielt. Da wurden die schöne Landschaft, die Jubelwehr und das Ehrenamt allgemein gewürdigt. Der Hinweis, dass Bayern geradezu das Paradies auf Erden darstelle – ein typischer Seehofer-Satz —, durfte ebenso wenig fehlen wie die Erkenntnis, dass Altmühlfranken sich stark auf den Tourismus ausrichte, zuletzt mit den "Floating Houses" auf dem Großen Brombachsee.

Selbstverständlich beackerte die Rednerin dann das wirtschaftliche Feld – von der Zeit, als das eher arme Agrarland Bayern von anderen Bundesländern noch belächelt wurde, bis zum rasanten Aufschwung, der bis heute anhält. Für Aigner sind die neuesten glänzenden Zahlen zur Beschäftigten- und Arbeitslosenzahl Ansporn, nicht nachzulassen und weiterhin zur Wettbewerbsfähigkeit der Firmen beizutragen, gerade des Mittelstands. Dass Bayern so gut dastehe, sei dem Land nicht in die Wiege gelegt worden. Und natürlich habe es auch damit zu tun, dass die CSU seit 60 Jahren den Ministerpräsidenten stelle. Die längere Zeit von der SPD regierten Länder böten nun einmal ein ganz anderes Bild.

Ganz typisch auch die Worte zur Bildungspolitik: Das Bildungssystem müsse breit aufgestellt sein (kein Abschluss ohne Anschluss), die Übertrittquote aufs Gymnasium und der Anteil der Studenten am Jahrgang sei nicht alles, die berufliche Ausbildung sei wichtiger denn je. Sie selbst – eine gelernte Radio- und Fernsehtechnikerin, die es bis zur staatlich geprüften Technikerin Fachrichtung Elektrotechnik schaffte – stehe als Beispiel für den Erfolg des bayerischen Wegs. Nicht ohne Grund habe sich Bayern dafür starkgemacht, dass der Meistertitel dem Bachelor-Abschluss gleichgestellt wurde.

Aigner plädierte für Kontinuität bei der soliden Haushaltsführung des Freistaats, bei den Investitionen in die Infrastruktur und in der Familienpolitik. Wer genau hinhörte, konnte auch einige konkrete Aussagen vernehmen, wie es etwas nach der Bundestagswahl im September weitergehen könnte. Beim Thema soziale Gerechtigkeit will die CSU nicht in die Defensive geraten. "Sozial ist, was Arbeit schafft", das sei die oberste Devise. Die Erbschaftssteuer für die Betriebe wolle man nicht anheben, auch wenn das auf den ersten Blick in Frage kommen könnte. Die Erben bräuchten das Geld, um es in ihren Betrieb zu investieren. Es sei niemanden damit gedient, wenn der oder die Erben einen hohen Anteil an den Staat abgeben müssten. Ein klares Nein kam zur Vermögenssteuer, denn: "Das ging an die Substanz und wäre der Tod unserer Wirtschaft." Und die Firmen brauche man wegen der Arbeitsplätze und als Ausbilder der Jugend.

Außerdem: Die gerade erfolgte Neuregelung des Länderfinanzausgleichs sei vernünftig. Die CSU wolle mittelfristig den Solidaritätszuschlag abschaffen, das solle in der nächsten Wahlperiode des Bundestags angegangen werden. Nicht zuletzt gelte es, die Einkommenssteuer für die Leistungsträger zu senken. Familien könnten darauf hoffen, dass der Freibetrag pro Kind erhöht werde (den Teil des Einkommens, den ein Kind braucht, nicht versteuern!). Dann noch der Hinweis, dass man Rot-Rot-Grün am 24. September verhindern müsse und dass bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen weiterhin klare Regeln gelten müssten. Wer wirklich Hilfe und einen Zufluchtsort brauche, der müsse vernünftig integriert werden, insbesondere in Form einer Ausbildung. Von diesen Menschen müsse man im Gegenzug verlangen, dass sie Deutsch lernten, das Rechtssystem und die Traditionen ihres Gastlandes achteten. Aigner schloss pflichtschuldig mit dem Hinweis, dass am Wahltag auch Landrat Gerhard Wägemann (CSU) Unterstützung brauche, um seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen zu können.

Wägemann, der ebenso wie Stadtbürgermeister Karl-Heinz Fitz und MdB Artur Auernhammer ein Grußwort sprach, nahm sich und alle Mandatsträger gleichermaßen in die Pflicht: Man dürfe sich nicht zu groß für kleine Orte erachten, sonst werde man bald zu klein sein für große Aufgaben. Das gefiel der Ministerin. Sie zeigte an diesem Abend, dass man CSU-Positionen auch im Festzelt vertreten kann, ohne primitive Schlagworte und persönliche Angriffe auf den politischen Gegner zu verwenden. Dass die "Gunzenhäuser Blous’n" auch diesmal ihre Klasse unter Beweis stellte, tat darüber hinaus dem Abend mehr als gut.

WOLFGANG DRESSLER E-Mail