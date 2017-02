Im Seenland wird vielerorts an Reformation erinnert

GUNZENHAUSEN - Heuer jährt es sich zum 500. Mal, dass Martin Luther seine berühmten Thesen veröffentlichte und damit die Reformation einläutete. In der spannenden Geschichte der folgenden religiösen und gesellschaftlichen Umwälzungen spielten auch die Gegend des heutigen Fränkischen Seenlandes und ein berühmter Sohn der Stadt Spalt eine große Rolle.

Das Spalatin-Denkmal in Spalt erinnert an den bedeutenden Wegbegleiter Luthers. Bei „Lebendigen Stadtführungen“ hat die Hopfenstadt auf die Rolle Spalatins in der Reformation hingewiesen. Foto: Archivfoto: privat



Einer der wichtigsten Wegbegleiter Martin Luthers nannte sich meist nach seiner Heimatstadt: Georg Burkhardt Spalatin. Er wurde am 17. Januar 1484 in Spalt in Spalt geboren. Sein Geburtshaus steht heute noch in der Altstadt. Geschichte schrieb Spalatin aber fern der Heimat: Er promovierte an der neuen Hochschule zu Wittenberg, gegründet vom sächsischen Kurfürsten Friedrich dem Weisen. Für ihn wurde der Gelehrte bald als kurfürstlicher Beichtvater und Geheimsekretär unentbehrlich. So war es Spalatin möglich, sich bei Friedrich für Martin Luther einzusetzen – und für ihn die Flucht auf die Wartburg in die Wege zu leiten.

Das Fränkische Seenland hat zum Reformationsjubiläum seinen großen Sohn nicht vergessen. Als „Spalatin in Kalbensteinberg“ besucht der Spalatin-Biograf Martin Burkert am 24. Juni die Rieterkirche in Kalbensteinberg. Begleitet wird er mit Renaissance-Klängen von zwei sächsischen Musicis. Die Lesung „Georg Spalatin – Luthers Freund und Schutz“ findet am 19. Oktober im Philipp-Melanchthon-Haus in Weißenburg statt.

Auch ansonsten ist der Veranstaltungskalender zum Lutherjahr im Seenland abwechslungsreich gefüllt: Im Kloster Heidenheim kommt man bis März bei Vorträgen Luther sowie seinen Wegbegleitern näher. Der nächste Termin ist hier am Mittwoch, 8. Februar, 19.30 Uhr im Kapellensaal. Nachgezeichnet wird das Leben von Katharina von Bora, der Ehefrau Martin Luthers.

„Tischreden zur heiligen Schrift“ heißt eine Vortragsreihe zum Reformationsjubiläum, die das Evangelische Bildungswerk im Dekanat Windsbach bis zum 9. März veranstaltet.

Musikalisch widmet man sich ebenfalls dem großen Reformator: „Gospel meets Luther!“ heißt es am 12. Februar in der evangelischen Kirche in Nennslingen, „Play Luther“ am 22. März in Gunzenhausen. Beim Kabarettabend „Alles in Luther“ am 25. Februar im Gemeindehaus St. Andreas in Weißenburg setzen neue Lutherlieder sowie ein Luther-Rap musikalische Akzente.

Fiktive Begegnungen

Die Altmühlsee-Festspiele in Muhr am See zeigen unter dem Titel „Luther und Cajetan“ am 25. Juni 2017 eine fiktive Begegnung: das Ringen des Martin Luther mit dem Vertreter der Kirche als szenische Lesung mit Musik von Johann Sebastian Bach. „Luthers Kinder“ heißt ein Musical für die ganze Familie mit anschließendem Kinderfest in der St.-Andreas-Kirche in Wassermungenau am 16. Juli.

In einer Kirchenmusikalischen Reformationswoche des evangelischen Bildungswerks im Dekanat Windsbach vom 29. Oktober bis 5. November finden Konzerte, Andachten und Lesungen statt. Fröhlich und kulinarisch wird der Reformationstag am 31. Oktober zum Beispiel in Weißenburg und als Lutherabend in Spalt gefeiert. Nähere Informationen beim Tourismusverband Fränkisches Seenland, Internet www.fraenkisches-seenland.de/2017.

