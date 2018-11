In Gunzenhausen herrscht bald wieder Eiszeit

Seit gestern wird am Marktplatz die Eisbahn aufgebaut — Schlittschuh-Spaß, Party und Live-Musik - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Ab Freitag, 23. November, herrscht wieder Eiszeit in Gunzenhausen. Bis einschließlich Sonntag, 6. Januar, kommen auf der Eisbahn im Herzen der Altmühlstadt die Kufenfans voll auf ihre Kosten.

Am Mittwoch haben die Bauhof-Mitarbeiter damit begonnen, die Eisbahn auf dem Marktplatz aufzubauen. Steht alles, ist der Eismeister gefragt. © Tina Ellinger



Die 300 Quadratmeter große Fläche lädt aber nicht nur zum Fahren und Schlittern ein, der Winterspaß wird zudem von einem abwechslungsreichen Programm flankiert, das nun von Bürgermeister Karl-Heinz Fitz und seinen vielen Mitstreitern der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Zahlreiche Beteiligte wie Eismeister Klaus Carl und die Mitglieder des Eislaufclubs Gunzenhausen stehen in den Startlöchern, um für einen reibungslosen Ablauf des eisigen Vergnügens zu sorgen.

Allen voran ist der Bauhof gefragt, der die Anlage wie gehabt auf dem mittleren Marktplatz aufbauen wird. Los ging es mit den ersten Arbeiten am Mittwoch, und Bauhofchef Gustav Girschele hat zusammen mit seinem Team wieder für einige Verschönerungen und Verbesserungen gesorgt. So wurde zum Beispiel die Bande mit einer Klappe versehen, die das Schneeräumen erleichtern wird. Eine neue Materialhütte wird direkt neben den Umkleiden ihren Platz finden. Diese kann dann auch von den Eisstockschützen genutzt werden, wie Girschele erklärt.

Um Überspannungen mit Kabeln zu vermeiden, wurden bereits im Frühjahr zusammen mit den Stadtwerken Leerrohre verlegt, so dass sich heuer dem Betrachter ein schöneres Bild bieten wird. Ganz in diesem Sinne wurde auch der Kassencontainer verkleidet und präsentiert sich in ansehnlicher Holzoptik. Außerdem fertigten die Bauhofmitarbeiter zusätzliche Schlittschuhständer an und bereiteten einen Wagen für die Kühlschläuche vor.

Wie gehabt, profitieren die Schulen vom winterlichen Angebot auf dem Marktplatz, dürfen die Klassen die Eisbahn doch kostenlos nutzen, betont Rathauschef Fitz, der auch im fünften Jahr ungebrochen für die Eisbahn brennt. "Es steckt viel Engagement und Aufwand darin, aber es lohnt sich", ist er sich mit Citymanager Markus Jocher einig und dankt den zahlreichen Sponsoren und Mitstreitern, ohne die dies nicht möglich sei.

"Leben in der Stadt"

Auch Wirtschaftsreferent Andreas Zuber weiß von der großen Begeisterung, die die Eisbahn und der begleitende "Wintermarkt" mit seinen kulinarischen Angeboten bei Groß und Klein entfachen. "Die Eisbahn bringt Leben in die Stadt und wird auch gerne als Treffpunkt genutzt", so seine Erfahrung. Große Veränderungen soll es daher nicht geben.

Fest eingeplant bleibt der Seniorenlauf mittwochs von 13 bis 14 Uhr und eine Neuauflage der "Tanz-klar Eis"-Party (Freitag, 30. November, ab 18 Uhr) wird es ebenfalls wieder geben. Die Eisstockschützen veranstalten wie in den Vorjahren immer samstags von 9 bis 11 Uhr ihr Benefizturnier. Zum Training des Eislaufclubs an den Dienstagabenden ist wieder jedermann willkommen.

Auch heuer wird es wieder, wie in den Vorjahren, eine „Tanz-klar Eis“-Party für die Jugendlichen geben. © Stadt Gunzenhausen



Ebenso kann die Eisbahn für Kindergeburtstage reserviert werden, und auch Firmen haben die Möglichkeit, ihren Kunden ein besonderes Winterevent zu präsentieren. Eine Gelegenheit, die sich die Firma Huber & Riedel bestimmt nicht entgehen lassen wird, wie Prokurist Günter Reif betont: "Ich kann das nur empfehlen, das ist sehr kommunikativ. Das ist mittlerweile fast ein Selbstläufer." Als Neuerung werden heuer erstmals Gleitschuhe für die Kleinsten angeboten, die damit ihre ersten Versuche auf dem Eis absolvieren können.

Zuber wirbt bei dieser Gelegenheit um Verständnis dafür, dass der Zutritt auf die Eisbahn aus versicherungstechnischen Gründen nur mit diesen Schuhen oder mit Schlittschuhen, aber keinesfalls mit Straßenschuhen gestattet werden kann. Der Wirtschaftsreferent macht außerdem darauf aufmerksam, dass der Wochenmarkt ab Beginn der Aufbauarbeiten bis einschließlich Donnerstag, 10. Januar, zwischen der Eisbahn und der Rathausstraße stattfinden wird. "Die Händler sind sehr entgegenkommend, und bis auf zwei sind alle vertreten."

Wieder mit von der Partie sind auch die Standbetreiber auf dem Wintermarkt, die sich für die neue Saison die eine oder andere leckere Überraschung haben einfallen lassen. Roland Keitel sorgt in bewährter Weise für Licht und guten Ton, was besonders bei Livemusik zum Tragen kommt.

Nikolaus ist zu Besuch

Diese gibt es zur Eröffnung am 23. November um 16 Uhr von der Big Band des Simon-Marius-Gymnasiums, am Samstag, 1. Dezember (18.30 Uhr) und am Sonntag, 6. Januar (16.30 Uhr), von der Band "Jayfolb". Am Samstag, 15. Dezember, tritt der Shantychor Altmühlsee auf und am Samstag, 22. Dezember, spielen die "BBQ-Chiefs". Und, sicherlich nicht nur zur Freude der Kinder, wird auch der Nikolaus der Eisbahn einen Besuch abstatten, und zwar am Donnerstag, 6. Dezember, 16 Uhr.

Diese und viele weitere Termine sind in der neuen Broschüre des Stadtmarketingvereins Gunzenhausen mit dem Titel "Winterzeit" zu finden. Darin sind sämtliche Aktionen, die in der gesamten Stadt anstehen — vom Weihnachtsmarkt über die Eisbahn bis hin zu Sonderaktionen der Einzelhändler — zusammengefasst, erklärt Dominic Braun vom Stadtmarketingverein dieses weitere ISEK-Projekt. Die Broschüre wird über die Bürgerzeitung an sämtliche Haushalte verteilt und liegt zudem im Einzelhandel auf.

