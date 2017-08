In Gunzenhausen herrscht fast Vollbeschäftigung

Viele Stellen im sozialen Bereich - Betriebe bilden häufig selbst aus

GUNZENHAUSEN - 2,8 Prozent Arbeitslosigkeit in Gunzenhausen wurden gerade vermeldet, das entspricht dem, was Experten als Vollbeschäftigung bezeichnen. Etliche Betriebe suchen Fachkräfte, viele setzen darauf, die Beschäftigten von morgen gleich selbst auszubilden. Eine Momentaufnahme über den lokalen Arbeitsmarkt im Sommer 2017 - und darüber, was Arbeitgeber am Standort Gunzenhausen vermissen.

Pflegekräfte gesucht: Soziale Berufe sind in und um Gunzenhausen wegen zahlreicher kirchlicher Fachbetriebe überdimensional stark vertreten - etwa bei den Einrichtungen von Regens Wagner in Absberg (hier ein Blick in eine Werkstatt in Roth). Foto: André Ammer



"Wir alle ringen um die Fachkräfte, die es am Markt gibt", sagt Dr. Hubert Soyer, der Leiter von Regens Wagner Absberg. Die Einrichtung, die vor allem Menschen mit Behinderung betreut, beschäftigt an ihren Standorten im Raum Gunzenhausen etwa 580 Frauen und Männer - und ist stets auf der Suche nach Personal.

Denn gerade in und um Gunzenhausen ist der Markt der sozialen Berufe hart umkämpft. Weil es hier überdurchschnittlich viele Anbieter gibt, stellt diese Branche sehr viele Beschäftigte - im Alt-Landkreis Gunzenhausen liegt der Bereich "Heime" sogar mit Abstand auf Platz eins, was die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten angeht. Das ist ungewöhnlich, sagt Ute Ernst vom Arbeitgeber–Service der Arbeitsagentur Weißenburg-Gunzenhausen. Aber auch erklärbar.

Denn um Heilerziehungspfleger ("der klassische Beruf bei uns", so Soyer), Sozialpädagogen etc. konkurrieren die ganz Großen der Diakonie in der Region - die "Sozial-Konzerne" in Neuendettelsau (samt Ableger in Polsingen) und Rummelsberg - mit den Hensoltshöhern, der Hospitalstiftung, der Evangelischen Kranken- und Altenpflege oder auch mit den Einrichtungen von Regens Wagner.

"Alle bilden zwar aus, aber dennoch gibt es Engpässe", berichtet der dortige Chef. Gerade weil es weit mehr Stellen als Fachkräfte gibt, ist die Fluktuation in der Branche hoch. Die habe vor allem ein Image-Problem, glaubt Hubert Soyer: "Die Wertschätzung für unsere äußerst wertvollen Berufe, für diesen so wichtigen Dienst am Menschen, fehlt", klagt er. Gefragt sei da auch die Politik: "Da wird immer nur von den Kosten gesprochen und viel zu selten von den Menschen", so Soyer.

Zahl der Azubis erhöht

Verstärkt selbst ausbilden, weil das der nachhaltigste Weg gegen den wachsenden Fachkräftemangel ist: So handeln nicht nur die Anbieter auf dem Markt der Sozialberufe, sondern auch andere Arbeitgeber in Gunzenhausen. Beim Baufachmarkt Hubert & Riedel wurde früher in der Regel ein Lehrling pro Jahr ausgebildet. "Inzwischen ist es tendenziell ein Azubi pro Jahr", sagt Hans Riedel von der Geschäftsführung des Baumaterial-Großhändlers, der 35 Menschen beschäftigt. "Wir setzen zunehmend darauf, Nachwuchs selbst zu ziehen, weil er sonst nur schwer zu finden ist." Überschüttet mit Bewerbungen wird die Firma nicht — es sind "keine 30, sondern eher drei pro Stelle", so Riedel. "Aber die sind dann auch stolz, dass sie bei uns anfangen können." Da zahle es sich aus, wenn eine Firma durch ihre Standort-Treue bekannt sei in einer Region.

In die von manchen Wirtschaftsverbänden lautstark erhobenen Klagen über drastischen Fachkräftemangel will Simon Amesöder nicht einstimmen. Der Geschäftsführer von RF-Plast in Gunzenhausen sieht zwar wachsende Engpässe. "Es wird nicht leichter, aber es ist auch nicht unmöglich, Stellen zu besetzen", sagt er. 145 Arbeitsplätze sind bei dem Kunststoff-Hersteller momentan beschäftigt, Tendenz leicht, aber stets steigend. Das Unternehmen reagiert ebenfalls mit mehr Ausbildung auf den sich abzeichnenden Mangel an Personal.

Amesöder: "Wir bilden zehn Azubis pro Jahr aus, in sieben Ausbildungsrichtungen." Der Anteil der eigenen Ausbildung legt von Jahr zu Jahr zu. "Wir übernehmen die allermeisten", berichtet der Geschäftsführer. Denn "wir bilden aus, um sie zu behalten". Amesöder: "Bei uns lernen sie genau das, was sie später im Berufsalltag brauchen." Gerade im Raum Weißenburg-Gunzenhausen mit seinem Schwerpunkt auf der Kunststoffindustrie - Amesöder selbst engagiert sich als Vorsitzender des Fördervereins Kunststoffcampus Bayern mit Sitz in Weißenburg - würden praxisnahe Ingenieure und Fachkräfte gebraucht. Die ließen sich leichter für ein Engagement im Raum Gunzenhausen gewinnen, wenn die Attraktivität des Standorts in einigen Punkten verbessert würde. Und da haben die Arbeitgeber ziemlich übereinstimmende Ideen und Vorschläge.

Billiger Wohnraum

"Wir brauchen noch deutlich mehr erschwinglichen Wohnraum, gerade für junge Menschen", sagt Amesöder. "Sie müssen es sich leisten können, hier zu wohnen." Amesöder hält eine Wiederbelebung des (staatlich geförderten) sozialen Wohnungsbaus für eine denkbare Möglichkeit, um hier Entlastung zu schaffen. Ein Vorschlag, der auch bei den Arbeitgebern aus dem Bereich "Soziale Berufe" Unterstützung findet.

Was Unternehmer immer wieder kritisieren: die schwierige Erreichbarkeit des Standorts Gunzenhausen. "Wenn man eine halbe Stunde von der Autobahn bis nach Gunzenhausen braucht, dann ist das schon schwierig", sagt Hans Riedel von Hubert & Riedel.

Bessere Straßenanbindung

Als die IHK Weißenburg-Gunzenhausen vor drei Jahren eine Standortumfrage bei ihren Mitgliedsbetrieben machte, standen die Themen "Anbindung an das Fernstraßennetz" und "Straßenverbindungen" ganz oben auf der Mängelliste. Diese Wünsche wurden formuliert: "Der Landkreis WUG müsste besser an die A 9 (also die Münchner Autobahn, die Red.) angeschlossen werden. Dringend! Die B2 muss vierspurig - durchgehend - ausgebaut werden. Eine bessere Anbindung an die Fernstraßen ist die beste Wirtschaftsförderung!"

Simon Amesöder von RF-Plast zeigt sich auch da etwas gelassener. "Ich habe noch keinen Auftrag deswegen nicht bekommen, weil ich in Gunzenhausen sitze und nicht in Nürnberg", sagt er. Aber auch er hat einen dringenden Wunsch, was den Verkehr betrifft — allerdings den Daten-Austausch: "Wenn man von Gunzenhausen nach Nürnberg unterwegs ist, dann fährt man mindestens drei Mal durch Funklöcher und kann nicht mal telefonieren. Da wäre eine bessere Infrastruktur dringend."

Alexander Jungkunz E-Mail