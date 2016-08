In Kurzenaltheim den Bund fürs Leben geschlossen

Markus und Christina Schübel gaben sich das Ja-Wort - vor 1 Stunde

KURZENALTHEIM - Markus Schübel und Christina Schübel, geb. Huber, gaben sich in der St.-Margaretha-Kirche in Kurzenaltheim das Jawort.

Groß war die Zahl der Gratulanten, die nach dem Gottesdienst auf das Brautpaar wartete. © privat



Der 36-jährige Bräutigam aus Meinheim ist als Schreinermeister und Projektleiter tätig, während seine 27-jährige Braut als medizinisch-technische Assistentin beim Nordklinikum in Nürnberg beschäftigt ist.

Derzeit arbeiten beide an der Fertigstellung ihres Eigenheims in Kurzenaltheim, dem Heimatort der Braut.

Nach dem Traugottesdienst, der vom ehemaligen Pfarrer der Kirchengemeinden Meinheim und Kurzenaltheim, Albert Stadelmeyer, gehalten wurde, standen zahlreiche Vertreter der örtlichen Vereine vor dem Gotteshaus in Kurzenaltheim Spalier. Für den Meinheimer Kulturverein Lunkenberg, wo der Bräutigam Schriftführer ist, überbrachte Klaus Ziegler die Glückwünsche.

Außerdem standen Abordnungen weiterer Vereine, namentlich der Schützenverein Meinheim und der 1.-FCN-Fanclub „Steinerne Rinne“, Spalier, um dem Brautpaar Glück zu wünschen.

Klaus Ziegler

