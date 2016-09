In Meinheim ist kein Platz für Langeweile

MEINHEIM - Die Sommerferien können ganz schön lange sein und schnell klagen die Sprösslinge über Langeweile. In Meinheim haben sie dazu aber überhaupt keinen Grund: Bereits zum dritten Mal haben Bianca Meyer und Claudia Reichardt ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt, das heuer mit 28 Aktionen für Abwechslung sorgt.

Eine Privatinitiative, die super ankommt, ist das Ferienprogramm in Meinheim. Aus der Taufe gehoben haben es vor drei Jahren Bianca Meyer und Claudia Reichardt,die jüngst mit den Kindern neue farbenfrohe Bretter für die gemeindeeigenen Bänke fertigten. Foto: Tina Ellinger



„Das hat in Meinheim einfach gefehlt“, erinnern sich die beiden Initiatorinnen an die Anfangsidee vor drei Jahren. In vielen Städten und Gemeinden werden seit vielen Jahren Aktivitäten für Jungen und Mädchen angeboten, in Meinheim jedoch hatte sich ein solches Programm bisher nicht etabliert.

Das aber sollte sich dank der zwei engagierten Mütter ändern. Um ihren Plan in die Tat umzusetzen, holten Bianca Meyer und Claudia Reichardt weitere Privatpersonen und Vereine — übrigens erfreulicherweise aus allen Ortsteilen — mit ins Boot und schnell füllte sich die Liste der Vorhaben, die den Kindern die Ferien verkürzen. Ob backen, kochen, töpfern, malen — der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. „Jeder, der eine Idee hat, kann sich an uns wenden“, erklären die zwei, die sich sehr über den Zuspruch aus dem Dorf freuen. Neben ihrer Arbeit als Krankenschwester und Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung kümmern sie sich um die Zusammenstellung des Programms, die Anmeldeformalitäten und bieten selbst auch einige Aktionen an.

Wie das Bänke bemalen zum Beispiel, das ein Dutzend Mädchen in den schattigen Hof von Bianca Meyer gelockt hat. Eifrig machten sie sich daran, aus den vorgeschnittenen Brettern kleine bunte Kunstwerke zu gestalten. Damit werden dann drei gemeindeeigene Bänke aufgehübscht, die die Bürger Meinheims und Kurzenaltheims künftig zum Platznehmen einladen.

Jedes Angebot kostet einen Euro. Damit wurde zum einen ein Betrag gewählt, den sich jeder leisten kann, zum anderen wollten die Organisatorinnen erreichen, dass die angemeldeten Kinder auch tatsächlich zu den Terminen kommen. Die Materialkosten sind damit in den meisten Fällen jedoch nicht gedeckt. Aber das ist für die Meinheimer kein Problem: Von den Vereinen und den tatkräftigen Privatpersonen kommt nur selten eine Rechnung, für den Rest können sich Bianca Meyer und Claudia Reichardt aus einem Spendentopf bedienen, den der benachbarte Pflegedienst „Pflege daheim“ zur Premiere des Ferienprogramms gut gefüllt hat.

Dahinein ist auch das Geld geflossen, mit dem der Ehrenamtspreis des Landkreises dotiert ist, den die zwei im letzten Jahr für ihre tolle Idee eingeheimst haben. Voll des Lobes für seine engagierten Bürgerinnen ist Bürgermeister Wilfried Cramer, der die Initiative gerne unterstützt. So wurde heuer das gesamte Programm professionell aufgemacht und auf die Homepage der Gemeinde gestellt. Dafür hatte sich ebenfalls eine freiwillige Helferin gefunden, die Stunden am Computer verbrachte.

Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen, und die gesamte Aktion läuft auch im dritten Jahr bestens, wobei sich die Veranstaltungen des Schützenvereins, der Jäger, der Jungschar und des Gartenbauvereins als die Renner erweisen. Da sind dann schon mal um die 30 Kinder mit dabei. Noch viel mehr werden es beim großen Abschlussfest, das am Mittwoch, 7. September, stattfindet. „Wir haben schon 80 Anmeldungen“, sind Bianca Meyer und Claudia Reichardt begeistert.

Bis dahin sind dann auch die in fröhlichen Tönen gestrichenen Bänke fertig und bereichern die kleine Ausstellung, in der die vielen von Kinderhand gefertigten, gebastelten, genähten oder getöpferten Werke zu bestaunen sind. Bei dieser Gelegenheit kann sich jeder Besucher selbst ein Bild von dem abwechslungsreichen Ferienprogramm der Meinheimer machen.

TINA ELLINGER

