Was macht eigentlich das neue Landesamt für Schule? Das erfuhren die Besucher am "Tag der offenen Behördentür" in der Stuttgarter Straße. Ein Angebot, das rege genutzt wurde.

Am Samstagnachmittag hielt sich ein Mann auf der Eisschicht am Altmühlsee auf, als er plötzlich ins eiskalte Wasser einbrach. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, um nach dem Vermissten zu suchen. Am frühen Sonntagnachmittag fanden Taucher den Leichnam des 75-Jährigen im Wasser.