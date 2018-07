Innenstadt von Gunzenhausen wird zur Musikmeile

Rund 30 Gruppen machen Bürgerfestbesuch zu einem ganz besonderen Erlebnis - vor 19 Minuten

GUNZENHAUSEN - Da ist für jeden Geschmack etwas dabei: Das Gunzenhäuser Bürgerfest kommt auch in diesem Jahr mit einem Musikprogramm daher, das sich gewaschen hat. Auf Einladung der Kulturmacherei und der Tourist-Info der Stadt geben knapp 30 Bands und Solokünstler von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Juli, am Marktplatz und am Hafnermarkt ihre Visitenkarten ab.

Einer der Headliner des Bürgerfests: Cris Cosmo und seine Band. Sie präsentieren am Samstag ihre energetische Liveshow. Cris Cosmo mischt deutsche Texte mit handgemachtem Pop, Latino-Raggae und clubbigen Live-Beats. © Fotos: Veranstalter



Den Auftakt macht am Freitag auf der Marktplatz-Bühne um 19 Uhr die "Band At Work". Die Gruppe will ihr Publikum mit Soul, Funk und Rhythm & Blues mit ausdrucksstarken Stimmen und druckvollen Bläsern verzaubern. Ihre Songs kennt jeder, aber nicht jeder spielt sie so wie sie, ehrlich und handgemacht. Ihr Programm ist abwechslungsreich und immer für eine Überraschung gut.

Um 21 Uhr übernimmt die Band "Chicolores". Ihre positive Energie, eine Performance voller Leidenschaft sowie ihre riesige Spielfreude machen sie zu einem elektrisierenden Tanzflächenmagneten, denn auf ihrer Taktiktafel steht eine extrem tanzbare Mélange. Die Kapelle kommt immer über den Groove ins Spiel, steht hinten kompakt und hinterlässt mit ihrer ansteckenden Bühnenshow stets ein glückliches Publikum.

Am Hafnermarkt legen am Freitag um 19 Uhr sie sieben Jungs von " Fezzmo" los. Trompetenklänge, Klarinettenläufe sowie virtuose Fingersätze am Saxophon erzeugen einen einzigartigen Sound. Die Rhythmen sind geprägt durch Gitarre, Sousaphon, Posaune und Schlagzeug und lassen die Herzen bei dieser handgemachten Musik höher schlagen. Gespielt werden überwiegend Eigenkompositionen, die zum Teil in schwäbischer Mundart gesungen werden.

Abgelöst werden "Fezzamo" um 21 Uhr von "Losamol". Die Band hat sich der Allgäuer Mundart und dem Reggae verschrieben. Bereits im August 2011 landeten die Musiker mit der aus eigener Feder stammenden Debüt-Single "Nauf auf die Bank" auf der Allgäuer Festwoche ihren ersten Hit, der inzwischen zu einer Hymne der Messe in Kempten avanciert ist. "Losamol" punktet mit ihren Liveauftritten und schafft es, dass der Funke überspringt.

Am oberen Marktplatz gibt am Freitag um 20 Uhr das "Tom Cat Wilson Trio" den Ton an. In der Besetzung Tom "Cat" Wilson, Reini Bröker, und Lothar "Loddy" Müller-Beer ewartet die Zuhörer american und irish Folk-Live-Musik vom Feinsten.

Ab 10 Uhr gehört die Marktplatz-Bühne am Samstag der Blaskapelle Gattenhofen und ab 12.15 Uhr gibt hier der Musikverein Mönchsdeggingen den Ton an. Um 14.30 sorgt im Anschluss die Jugendkapelle Gunzenhausen für Stimmung. Abends begrüßt um 19 Uhr die Band "No More Doggin’" die Gäste. Abseits der ausgetretenen Pfade des Mainstream bietet sie ein vielseitiges Programm aus Rock, Rhythm & Blues und Blues in der Tradition der klassischen Roadhouse-Bands. Hier wird nicht auf Effekte gesetzt, der Groove kommt aus der Spielfreude.

Heizt am Freitagabend am Hafnermarkt den Gästen ein: Die Mundart-Liveband Losamol aus dem Allgäu.



Weiter geht es um 21 Uhr mit dem Auftritt von Sedat Türüc und um 22 Uhr legt Cris Cosmo los. Er steht für Sommer, Liebe und einen Hauch Revolution. Seit zehn Jahren mischt er deutsche Texte mit handgemachtem Pop, Latino-Reggae-Einflüssen und clubbigen Livebeats. Der 38-jährige Vollblutmusiker ist Zeit seines Lebens auf der Bühne zuhause und liebt es, mit seinem Publikum zu feiern. Der Auftritt von "Dance14s", inzwischen eine der größten HipHop-Tanzschulen Deutschlands, lockt am Samstag um 15 Uhr an die Hafnermarkt-Bühne. Seit 2007 arbeitet "Dance14s" eng mit Detlef D! Soost und Starmoves zusammen. Die Studios sind in Ansbach, Gunzenhausen, Burgoberbach, Dietenhofen, Neuendettelsau, Oberdachstetten, Wassertrüdingen und Lichtenau. Unterrichtet werden alle Styles des HipHop.

Um 17 Uhr "Rock4Kids" am Hafnermarkt ein fetziges Konzert für Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren. Professionelle Musiker interpretieren bekannte deutsche Pop- und Rocksongs aus Radio und TV und ergänzen diese mit eigenen Songs und Kompositionen. Jörg Schreiner moderiert auf witzige Art und Weise die 90 Minuten lange Show. Weiter geht es um 19 Uhr mit "Soul On". "Jeder von uns ist ein Held" — diese Zeile aus dem Lied "Hör mit zu" klingt wie das Lebensmotto von Frontmann Steven Neuhaus. Dabei liegt für ihn als Legastheniker nichts ferner, als eine Band zu gründen, um das Publikum mit Rap-Texten zu begeistern. Doch genau das hat Steven getan. Und was die Jungs von "Soul on" rund um ihren Bandleader auf der Bühne zaubern, ist einzigartig.

Die Gruppe Kizzrock versorgt die jüngsten Rockfans am Sonntag mit fetzigen Klängen.



Zu den musikalischen Bürgerfest-Höhepunkten zählt am Samstag im 22 Uhr der Auftritt von Jahcoustix & Band. Er ist seit über 10 Jahren fester Bestandteil der internationalen Reggae-Szene: Dominik Haas aka. Jahcoustix macht seit vielen Jahren Musik. Die Wurzeln zu seiner Musik finden sich in seiner Jugend, die er komplett im Ausland, in Mexico, Liberia, New York, Kenia und Ägypten, verbrachte. Im Alter von 20 Jahren kehrte er nach Deutschland zurück, um sich voll und ganz seiner Leidenschaft, der Musik, zu widmen.

Den oberen Marktplatz beleben ab 16 "The 4 Beats". Sie lassen Rock ’n’ Roll-Klassiker der 50er- und 60er-Jahre neu aufleben. Getreu dem Motto "frühe Beatles und deren große Vorbilder" beaten die vier Jungs aus Ansbach und Würzburg Songs der rebellischen Zeit originalgetreu und mit mehrstimmigem Satzgesang. Um 20 Uhr ist mit Tim Brown einer der bekanntesten Kneipenmusiker der hiesigen Region am Start. Mit im Gepäck hat er neben ansteckend guter Laune immer ein riesiges Musik-Repertoire aus den Bereichen Oldies, Rock, Pop bis hin zu den neuesten Hits.

Den Sonntag läutet um 11 Uhr die "Gunzenhäuser Blousn" am unteren Marktplatz musikalisch ein. Die 14-köpfige Blasmusikgruppe aus dem Herzen des Fränkischen Seenlands will mit ihrer jungen und dynamischen Art die traditionelle Blasmusik auf frische und lebendige Weise bewahren. Um 14 Uhr übernimmt dann Richard K. mit "Liedern die das Leben schreibt". Präsentiert werden Hits aus den 60er- und 70er-Jahren, der Deutschen Welle, Coversongs von vielen bekannten Künstlern und Eigenkompositionen.

Michael Gabler & Band betreten um 16 Uhr die Marktplatz-Bühne. Pulsierend, melancholisch, verträumt und energiegeladen zugleich, wenn man Michael Gablers Musik beschreiben möchte, muss man etwas weiter ausholen. Mit der Akustikgitarre als stete Begleiterin erzählt er seinem Publikum kleine Geschichten. Um 17.30 Uhr sind im Anschluss die DJs Polique und A-Park zu Erleben.

Um 18 Uhr legen zum Finale auf der Marktplatz-Bühne die legendären Sharks los. Die Gruppe aus Gunzenhausen hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten unzählige Male bei umjubelten Auftritten ihre Live-Qualitäten unter Beweis gestellt und kann auch heute noch mühelos die jungen und jung gebliebenen Musikfans begeistern.

Ein attraktiver Mix wird am Sonntag auch am Hafnermarkt geboten. Um 14 Uhr präsentieren hier die Fanta Flip Flops der Diakonie ihre heiße Show und um 16 Uhr tritt mit KizzRock eine klassische Rockkapelle auf, die Musik extra für Kinder macht. Nick & June haben um 18 Uhr "euphorische Melodien, dunkle Melancholie und sphärischer Folk" im Gepäck. 2012 als Soloprojekt um Nick Wolf gegründet, wuchsen mit den Jahren Besetzung und Visionen. Aus dem einst rein akustischen Solo- und Duo-Folk hat sich ein ideenreich-eigenständiges Gesamtkunstwerk und vierköpfiges Bandprojekt entwickelt.

Zum Abschluss gehört die Hafnermarkt-Bühne ab 20 dem Liedermacher Christoph Weiherer & Band. Dank ihm und seinem millionenfach geklickten Internet-Video kennt mittlerweile ganz Deutschland die Postleitzahl von Brunsbüttel. Doch Weiherer ist weit mehr als der "25541-Kasperl": Ein Querkopf mit dem hinterhältigen Kichern des Boandlkramers, intelligenten Texten, mitreißender Musik und grandios bissigem Humor. Unermüdlich tourt der "niederbayerische Brutalpoet" mit seiner mehrfach preisgekrönten Mischung aus Liedermacherei und Kabarett durch den deutschsprachigen Raum. Ganz alleine mit Gitarre und Mundharmonika oder zusammen mit seiner exzellenten Band geizt Weiherer dabei nicht mit scharfzüngiger Kritik und deftigen Sprüchen.

Am oberen Marktplatz sind am Sonntag ab 14 Uhr die BBQ Chiefs zu erleben. Die Band steht für Leidenschaft, grandiose Songs und Lebensfreude. Initiiert durch Oliver Langer, Gitarrist und Sänger, haben sich Andreas Müller am Bass und Percussionist Lothar "Loddy" Müller-Beer zu einem Trio vereint, das viele Genres aufbricht und sie zu einem akustischen Leckerbissen vereint.

Song Ping Pong ist ab 17.30 Uhr ein musikalischer Schlagabtausch zwischen mehreren Akteuren. Zwei, drei oder vier Singer/Songwriter sitzen gemeinsam auf der Bühne und spielen ihre Lieder, nur begleitet von einer akustischen Gitarre, Klavier oder von den jeweils anderen Künstlern.

