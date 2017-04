Innungs-Bäcker finden wieder mehr Nachwuchs

Die Zahl der Bäcker-Lehrlinge in Südmittelfranken nimmt weiter zu - vor 50 Minuten

STIRN - Nach etlichen schwachen Jahren freuen sich die Bäcker über steigende Lehrlingszahlen. Das war ein Thema bei der Jahresversammlung der Bäckerinnung Mittelfranken-Süd.

Brot vom mittelständischen Handwerksbäcker soll für die Kunden wieder attraktiver werden. © Foto: Jens Büttner/dpa



Brot vom mittelständischen Handwerksbäcker soll für die Kunden wieder attraktiver werden. Foto: Foto: Jens Büttner/dpa



In den Betrieben der Innung begannen im Herbst 2016 zwölf Jugendliche eine Ausbildung zum Bäcker und elf zur Bäckerei-Fachverkäuferin. Im Jahr 2015 waren es sieben und neun, 2014 acht und sechs. "Es geht aufwärts!", zeigt sich Obermeister Gerhard Paul (Büchenbach) optimistisch. Insgesamt zählt man damit 53 Azubis (27 Bäcker, 26 Verkäuferinnen) in drei Lehrjahren; für das Einstiegsjahr konnten wieder zwei getrennte Klassen an der Staatlichen Berufsschule in Weißenburg gebildet werden.

Weiter zurück geht indes die Zahl der Innungsmitglieder: waren es 2008 noch 48 aktive Betriebe, sind es heute 35. Dieser durch Schließung oder Aufgabe kleinerer Bäckereien bedingte Negativtrend werde auch zu Innungsfusionen führen, prophezeite Paul. Zuletzt schlossen sich etwa die Innungen Fürth und Neustadt/Aisch zusammen.

Wenige Beitragszahler und Azubis belasten auch den Haushalt. "Früher waren wir bei Prüfungsgebühren mit 2000 Euro im Plus, heute zahlen wir 1000 Euro zu", erläuterte Geschäftsführer Sebastian Dörr. Um dies auszugleichen, befürworteten die gut 15 anwesenden Mitglieder einstimmig eine Anhebung des Innungsbeitrages. Das sei tragbar, findet Gerhard Paul. Zusätzliche Beitragszahler seien nicht zu finden: Nur ein Bäckereibetrieb im Innungsgebiet sei nicht Mitglied, Neugründungen gebe es keine.

Brotsommelier Gerd Distler aus Schwabach. © Foto: privat



Brotsommelier Gerd Distler aus Schwabach. Foto: Foto: privat



Positiv bewertete der Obermeister Veranstaltungen wie die Brot- und die Stollenprüfung sowie die Jahresabschlussfeier mit Stadtführung in Abenberg. Paul blickte auch auf aktuelle Branchenthemen, so wie das Ladenschlussgesetz, das Bäckern in Bayern sonntags nur drei Stunden Backwarenverkauf erlaubt. Eine Regelung, die vielfach ignoriert und kaum kontrolliert wird. Sogar der Zentralverband des Bäckerhandwerks wolle sie kippen, hieß es. Paul befürchtet, dass dann die Arbeitszeiten in Kleinbetrieben noch mehr ausufern und Großkonzerne oder Discounter auch sonntags auf den Markt drängen.

Gutes, handwerklich hergestelltes Brot von deren Massenware absetzen, die Verbraucher neugierig darauf machen und es ihnen als Genuss vermitteln – das sind die Ziele von "Brot-Sommeliers". Der stellvertretende Obermeister Gerd Distler (Schwabach) ist einer von nur 36 weltweit und stellte den Kollegen die Inhalte dieser anspruchsvollen Fortbildung vor. Nur 18 Plätze zählt der Kurs an der Akademie des Bäckerhandwerks in Weinheim, dauert zehn Monate (je drei Tage Blockunterricht) und wird mit sechs Prüfungen von Produktkunde über Brotbewertung bis Betriebswirtschaft und einer bis zu 60-seitigen Projektarbeit abgeschlossen.

Zugelassen sind nur Meister, Lebensmitteltechniker und Bäcker mit langjähriger Erfahrung. Internationale Dozenten vermitteln zum Beispiel Farbnuancen der Brotkruste zu unterscheiden oder Geschmacksabweichungen zu definieren. Welches Brot passt zu welchem Gericht? Hier gaben auch Sternekoch Johann Lafer und Metzger Claus Böbel (Georgensgmünd-Rittersbach) ihr Fachwissen weiter.

An die 40 Brotsorten von Pita über Ciabatta bis Frankenlaib wurden sensorisch getestet, beurteilt, Verwendungszwecke erarbeitet, so Distler. Als Botschafter des Brotes will der Sommelier des Prüfungsjahrgangs 2015 Öffentlichkeitsarbeit leisten und Kunden begeistern, aber auch in seiner 2001 von den Eltern übernommenen Bäckerei (fünf Filialen, 65 Mitarbeiter) kreative neue Brotideen entwickeln.