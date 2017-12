Insektensterben geht auch Gunzenhausen an

22.12.2017

GUNZENHAUSEN - Die Älteren werden sich noch erinnern: Wer früher im Sommer auf lange Fahrt ging, der musste hinterher ordentlich schrubben: tote Insekten nämlich von der Windschutzscheibe. Längst vorbei diese Zeiten, und das bedeutet nichts Gutes. Was allerdings hat das Insektensterben mit Kommunalpolitik zu tun? Der Grüne-Fraktionssprecher Peter Schnell machte das in seiner Haushaltsrede eindrucksvoll deutlich.

Dem Insektensterben auf lokaler Ebene entgegentreten wollen die Gunzenhäuser Grünen. Schmetterlinge zum Beispiel freuen sich über ein paar Brennnesselpflanzen im Garten. © Foto: Patrick Pleul/dpa



Der dramatische Rückgang der Insekten ist ein Thema, das nach Schnells Meinung "uns alle umtreiben sollte", denn es geht um "unser aller Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder". Für die Gunzenhäuser Grünen sei es deshalb "das zentrale Thema unserer Überlegungen" zum kommenden und den folgenden Haushaltsjahren.

Seit 1989 wurden in 63 deutschen Naturschutzgebieten alljährlich fliegende Insekten in speziellen Fallen gefangen und gewogen. Dabei wurde festgestellt, dass in 28 Jahren über drei Viertel der Insektenmasse verloren ging. Insekten machen eigentlich zwei Drittel allen Lebens auf der Erde aus, erläuterte Schnell seinen etwas verwundert dreinblickenden Kollegen bei der Jahresabschlusssitzung des Stadtrats, in der die Fraktionen traditionell ausführlich zum städtischen Haushalt Stellung nehmen. Doch offensichtlich macht der Mensch große Landstriche unbewohnbar für diese Lebensformen, und das ist, so Schnell, eine "ökologische Katastrophe", der man nicht einfach zusehen könne und dürfe.

Deshalb ist es für den langjährigen Stadtrat zweifelsfrei an der Zeit, auch in der Altmühlstadt aktiv zu werden, denn für ein intaktes Ökosystem seien Insekten "unverzichtbar". "Umweltschutz beginnt in der Kommune", sind Schnell und seine Mitstreiter überzeugt. Das Gebot der Stunde sei deshalb, vor Ort Maßnahmen zu ergreifen, um dem Rückgang der Insektenvielfalt vorzubeugen. Schnell nennt hier die Anpflanzung von Hecken, größere Intervalle beim Rasenschnitt, Aufstellen von Insektenhotels, die Reduzierung des Lichtmülls, Verzicht auf Insektenvernichtungsmittel sowie auf Laubsauger oder auch das Laub länger liegen zu lassen.

In der Mitte von Kreisverkehren, an Straßenrändern, Fahrradwegen und Ortseingangsbereichen, in den öffentlichen Grünanlagen oder auf ökologischen Ausgleichflächen sollten Blühstreifen oder -flächen angelegt werden. Nicht zuletzt müsse der Bürger davon überzeugt werden, seinen Beitrag zum Erhalt der Insekten beizutragen.

Insekten sind "das Fundament eines gesunden Ökosystems", so Schnell, und dieses Fundament breche gerade weg. Dabei sei es an manchen Punkten ganz einfach, dieser verheerenden Entwicklung gegenzusteuern. Wer beispielsweise in ein paar Ecken im Garten Brennnesseln stehen lässt, liefert Schmetterlingen eine wichtige Fress- und Entwicklungsgrundlage.

Der Verzicht auf Laubsauger ist ebenfalls ein fester Punkt in Schnells Katalog. Die "tödliche Wirkung der Laubsauger auf nützliche Insekten" werde nicht nur von den Grünen angeprangert, auch Naturschutzverbände wie der NABU haben die Laubsauger auf dem Kieker. Die Geräte entwickeln einen Sog von 160 Stundenkilometern. Wer das überlebt, fällt spätestens der anschließenden Häckselfunktion zum Opfer. Käfer, Spinnen, Asseln, aber auch Frösche und kleine Igel werden da wahllos mit eingesaugt und vernichtet. Zudem bietet das Laub vielen Kleinlebewesen im Winter Unterschlupf und zerfällt früher oder später zu Humus. Ohne Laub und Kleinlebewesen verarmt der Boden

Eine richtiggehende Killerfunktion haben, glaubt man Schnell, die mit weißem LED-Licht ausgestatteten Straßenlaternen, denn sie "saugen den Nachthimmel leer". Nachtaktive Insekten werden, erläutert Schnell, von dem Licht angezogen und umkreisen die Lampen so lange, bis sie vor Erschöpfung sterben. So verenden laut einer Hochrechnung in einer einzigen Sommernacht vermutlich bis zu eine Milliarde Insekten. Abhilfe schaffen hier warmweiße beziehungsweise gelbe LED-Lampen.

Und schließlich kam Schnell natürlich auch noch auf eine Entscheidung zu sprechen, die vor wenigen Wochen nicht nur unter Umweltschützern für einen Aufschrei der Empörung sorgte: Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hatte im Alleingang in Brüssel für die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat gestimmt und damit für fünf weitere Jahre europaweit unverrückbare Fakten geschaffen.

Für die Grünen ist die Sache klar: Sie wollen den Einsatz dieses umstrittenen Unkrautvernichters auf landwirtschaftlich genutzten Flächen der Stadt Gunzenhausen ebenso verbieten wie den Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen. Das sei bei Abschluss neuer Pachtverträge möglich. Andere Städte wie Dachau, Bernau am Chiemsee, Dresden oder Mainz machen es vor: Verpachtet wird dort nur noch an Bauern, die sich vertraglich verpflichten, auf Glyphosat zu verzichten.

Schnell kündigte an, dass die Grünen in naher Zukunft einen detaillierten Antrag vorlegen werden, der aufzeige, welchen Beitrag die Stadt leisten könne, um dem "massiven Insektensterben Einhalt zu gebieten".

