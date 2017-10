Jüdisches Neujahrsfest in New York gefeiert

Gunzenhausens Bürgermeister Karl-Heinz Fitz zu Gast bei den Dottheim-Brooks - 29.09.2017 05:56 Uhr

GUNZENHAUSEN - Auf dem Weg zu den Feierlichkeiten zum 55-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit dem amerikanischen Frankenmuth machte die Delegation aus Gunzenhausen für drei Tage Station in New York. Dort feierten Bürgermeister Karl-Heinz Fitz und Öffentlichkeitsreferentin Ingeborg Herrmann mit Faye Dottheim-Brooks und ihre Familie das jüdische Neujahrsfest.

Rudi und Ingeborg Herrmann sowie Angelika und Karl-Heinz Fitz mit Faye Dottheim-Brooks vor dem Metropolian Museum of Art in New York Foto: privat



Die Anwältin ist eine Enkelin von Sigmund und Frieda Dottenheimer. Seit Generationen lebte die Familie in Gunzenhausen, die Nazis löschte sie in ihren Vernichtungslagern aus. Nur einer entkam dem Grauen: Fredi Dottenheimer war 1937 gerade noch rechtzeitig in die USA ausgewandert. Als Fred Dottheim ließ er sich in St. Louis nieder und wollte mit Deutschland nichts mehr zu tun haben.

So erfuhren Faye Dottheim-Brooks und ihre Bruder Steven erst spät von den Wurzeln der Familie in Gunzenhausen. Und erst ein wertvolles Tora-Schild, das dank der Recherchen des früheren Direktors des Jüdischen Museums Franken in Fürth wieder in den Besitz der Familie kam, legten die Basis für die heute so guten Beziehungen zwischen der Familie Dottheim-Brooks und Gunzenhausen.

Über ihre Eindrücke vom Besuch bei der Familie Dottheim-Brooks sprachen Bürgermeister Fitz und Ingeborg Herrmann nun mit dem Altmühl-Boten.

Bürgermeister Karl-Heinz Fitz feierte mit Faye Dottheim-Brooks und ihrer Familie in deren New Yorker Wohnung das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashana. Foto: Ingeborg Herrmann



Altmühl-Bote: Wie kam dieser Besuch und die Einladung, mit der Familie das jüdische Neujahrsfest zu feiern, zustande?

Karl-Heinz Fitz: Wie immer gab es Überlegungen, ob man das Partnerschaftsjubiläum mit einem anderen Ziel verbinden kann. Da die Zeit heuer zwischen Kirchweih und Kulturherbst knapp bemessen war, fiel die Wahl auf New York. Von Ingeborg Herrmann kam dann der Gedanke, die dort lebende Familie Dottheim-Brooks zu besuchen. Es bestehen ja schon lange gute Kontakte zwischen der Altmühlstadt und den Dottheim-Brooks

Ingeborg Herrmann: Nach dem Besuch von Faye Dottheim-Brooks 2001 in Gunzenhausen fuhren der damalige Bürgermeister Gerhard Trautner, der damalige Rektor der Stephani-Hauptschule, Franz Müller, Stadtarchivar Werner Mühlhäußer und ich 2003 nach New York. Wir waren zu Bat Mitzvah von Tochter Kara eingeladen.

Seitdem bestehen sehr enge Beziehungen, die Familie kommt öfter nach Gunzenhausen, die beiden Töchter Joanna und Kara waren früher oft in den Sommerferien hier. Als klar war, dass wir New York ansteuern, habe ich mich mit Faye Dottheim-Brooks in Verbindung gesetzt. Daraufhin hat sie Bürgermeister Fitz und mich eingeladen, das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashana in ihrer Wohnung mit ihrer Familie zu verbringen.

Das ist sicher eine ganz besondere Erfahrung. Wie begehen Juden ihr Neujahr? Mit einem Riesenfest oder wird das eher im kleinen Kreis gefeiert?

Karl-Heinz Fitz: Ja, das war eine sehr interessante Erfahrung. Die Dottheim-Brooks haben im Kreis der Familie gefeiert, lediglich ein paar Freunden waren noch dabei. Wir durften die Zeremonie des Brotteilens miterleben.

Ingeborg Herrmann: Es gab zwei verschiedene runde Brote, ein helles und ein dunkles. Der Hausherr David Dottheim-Brooks hat es tatsächlich gebrochen, auf einem schönen Teller angerichtet und mit Honig beträufelt. Damit will man das neue Jahr versüßen. Dann hat er mit einem besonderen Messer rote, glänzende Äpfel geteilt und sie auch mit Honig beträufelt. Die wurden ebenfalls im Kreis herumgereicht und jeder durfte davon essen.

Karl-Heinz Fitz: Das runde Brot symbolisiert, dass alles im Fluss ist. Das neue Jahr soll ohne Ecken und Kanten sein. Das runde Brot steht für positives Gelingen. Danach saßen wir beim Abendessen zusammen, es gab verschiedene Speisen, alles ein bisschen gesüßt, mit Apfelmus und ähnlichem. Wir haben uns einfach unterhalten.

Ingeborg Herrmann: Der Hausherr hat natürlich auch Gebete gesprochen, alle auf Hebräisch. Er hat sie von seinem Smartphone abgelesen. Lucille Roussin, die ebenfalls zu Gast war, fragte, wo er denn sein Buch habe, woraufhin die Tochter Kara meinte: "Lucille, we are modern!"

Karl-Heinz Fitz: Am nächsten Tag hat sich Faye noch Zeit für uns genommen, wir haben zusammen das Metropolitan Museum of Art besucht, waren in der Stadt und im Central-Park unterwegs.

Man möchte meinen, dass die schreckliche Geschichte der Familie über all diesen Begegnungen schwebt. War das an diesem Abend ein Thema?

Karl-Heinz Fitz: Nein, wir haben nicht darüber gesprochen. Aber die Geschichte ist natürlich die Grundlage unserer Verbundenheit.

Wo befindet sich nun eigentlich das berühmte Tora-Schild? Kommt es je zurück in die Altmühlstadt?

Ingeborg Herrmann: Das tourt um die Welt. Es war zuletzt in Chicago und kommt nächstes Jahr nach Regensburg.

Karl-Heinz Fitz: In der Domstadt soll es zehn Jahre bleiben. Faye Dottheim-Brooks hat uns den Vertrag mit dem Freistaat gezeigt. Das finde ich doch sehr schade, denn eigentlich hatten wir ja schon gehofft, dass es wieder nach Gunzenhausen kommt. Dieses Toraschild schafft halt auch die Verbindung zu Gunzenhausen. Aber immerhin gibt es im kommenden Jahr so das nächste Treffen mit den Dottheim-Brooks, in Regensburg oder in Gunzenhausen.

