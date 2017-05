Mit einem Festakt im romantischen Innenhof haben die Stadt und das Jugendherbergswerk Bayern das 20-jährige Bestehen der Jugendherberge in Gunzenhausen gefeiert. Dabei wurde in den Grußworten der Ehrengäste deutlich: Die Einrichtung in der Spitalstraße ist ein Glücksfall für die Altmühlstadt und das gesamte Fränkische Seenland. Für die vielen Besucher gab es indes nicht nur Ansprachen, sondern auch süße und deftige Gaumenfreuden und zudem die Gelegenheit, das Haus mit seinen 32 Zimmern und 120 Betten bei einem Rundgang näher kennenzulernen. © Erich Neidhardt