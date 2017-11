Jugendtheaterprojekt geht mit "Welle" zu Ende

Beeindruckende Aufführung des beklemmenden Jugendbuch-Klassikers von 1981 - vor 0 Minuten

GUNZENHAUSEN - Wie schnell Gruppendynamik in eine falsche Richtung führen kann, zeigt das Buch "Die Welle" Schülergenerationen seit Jahren. Die Aufführung im Gunzenhäuser Lutherhaus zeigte, dass es über die Jahre nichts an Eindringlichkeit verloren hat. Damit fand das gesamtfränkische Jugendtheaterprojekt der Arbeitsgemeinschaft Mundarttheater Franken einen überaus gelungenen Abschluss. Gleichzeitig ging damit auch das "Gunzenhäuser Erzählfest" nach rund vier Wochen zu Ende.

Der Schulbuch-Klassiker "Die Welle" auf der Bühne beim gesamtfränkischen Jugendtheaterprojekt: Den Schülerzeitungsredakteuren kommen erste Zweifel an der Bewegung. © Tina Ellinger



Der Schulbuch-Klassiker "Die Welle" auf der Bühne beim gesamtfränkischen Jugendtheaterprojekt: Den Schülerzeitungsredakteuren kommen erste Zweifel an der Bewegung. Foto: Tina Ellinger



"Wie konnte das passieren? Warum hat niemand versucht, den Holocaust zu verhindern?" - Mit diesen Fragen seiner Schüler zum Dritten Reich konfrontiert, startete der amerikanische Geschichtslehrer Ron Jones 1967 ein gewagtes Experiment in seiner Klasse. Die Kinder sollten am eigenen Leibe spüren, wie Gruppendynamik funktioniert und in eine falsche Richtung gelenkt werden kann. Diese wahre Begebenheit ist die Grundlage für Morton Rhues Buch "Die Welle", das 1981 erschien. Und auch jetzt, über 30 Jahre später, hat es nichts an seiner Eindringlichkeit und Beklemmung verloren.

Es ist eine ganz gewöhnliche Schulklasse, die die 16 jungen Leute aus allen fränkischen Regierungsbezirken da auf der Lutherhaus-Bühne bilden. Da gibt es den Wortführer David (Elias Nagel), den Klassen-Clown Murad (Obai Hamod), das beliebteste Mädchen, Laura, (Kathrin Ortner) und den Außenseiter Robert (Patrick Frühbauer), der gerne mal von der Seite angemacht und veräppelt wird. Lehrer Ben Schmidt (Frieder Weinheimer) tut sein Möglichstes, um den Nachwuchs für den Unterricht zu interessieren. Und tatsächlich entfacht ein Film über die Gräuel der Nazi-Herrschaft eine lebhafte Debatte unter den Schülern: "Man muss das doch gemerkt haben! Man hätte sich wehren müssen! Jeder hat doch eigene Augen und einen eigenen Verstand, niemand folgt solchen Befehlen!"

Experiment im kleinen Rahmen

Bei allem Unverständnis über das Geschehene zeigen sich die Jugendlichen aber auch überzeugt davon, dass "so etwas heute nicht mehr passieren kann". Genau das jedoch zweifelt der Pädagoge an und überlegt sich ein Experiment - "im kleinen Rahmen", wie er seiner sehr skeptischen Frau Christina (Annika Schroth) verspricht. Ab sofort sind also Disziplin und Drill ("Aufstehen, Bewegung!") in seinem Klassenzimmer angesagt, die Kinder sollen sich besser konzentrieren können, erklärt er ihnen den Sinn der Übungen. Wie bei einer Fußballmannschaft sei auch in der Schule hartes Training nötig, um zum Erfolg zu kommen.

Seine Rechnung geht sofort auf: Die Schüler sind Feuer und Flamme: "Hast du die Energie gespürt? Wir waren nicht nur eine Klasse, sondern eine Einheit!" Vor allem Robert Schulz fristet nicht länger ein Schattendasein in der Klasse, der Außenseiter avanciert zu Schmidts rechter Hand, von ihm kommt die Idee eines Erkennungszeichens: Die "Welle" wird geboren, ein Wahlspruch ("Stärke durch Disziplin, Stärke durch Gemeinschaft") kreiert und ein einheitlicher Gruß eingeübt. Schließlich wird beschlossen, auch außerhalb der Klasse Mitglieder für die "Welle" zu werben. Schnell wird dabei klar: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.

Bilderstrecke zum Thema "Die Welle": Theaterreise durch ganz Franken 16 junge Leute aus ganz Franken haben sich einem gemeinsamen Projekt verschrieben und brachten das Stück "Die Welle" auf die Bühne. Die gelungene Abschlussveranstaltung fand im Lutherhaus in Gunzenhausen statt.



Während alle begeistert auf der "Welle" mit schwimmen, kommen Laura, Chefredakteurin der Schülerzeitung erste Zweifel: "Ist das noch ein Spiel?" Auch Steffi (Sarah Hufnagel) und Caro (Paula Röschenthaler) sind zunehmend skeptisch und spielen Laura einen Leserbrief zu, in dem sie die zunehmend rauer werdenden Methoden anprangern, mit denen andere Schüler zur Mitgliedschaft in der "Welle" genötigt werden.

Neben einem gelungenen Farbenspiel, das die Szenen in genau das richtige Licht rückt, ist es der Hausmeister (Vincent Oerter), der den Stand der Geschichte immer wieder auf den Punkt bringt. "Sich fügen, heißt lügen" oder "Immer schon wurde die Klugheit heftiger bekämpft als die Dummheit" lässt er sich beispielsweise hintersinnig vernehmen. Das macht er so feierlich und ernst und zaubert damit ein Schmunzeln des Verstehens in die Gesichter der Zuschauer.

Situation spitzt sich zu

Die Situation in der Klasse spitzt sich immer weiter zu, sowohl Schulpsychologin Frau Matuschkick (Juliane Thier) als auch Direktorin Frau Holm-Schneider (Hanna Batz) kritisieren Schmidts Experiment, doch noch will sich der Lehrer nicht eingestehen, dass ihm die ganze Sache zu entgleiten droht. Auch dann nicht, als Robert Schmidts Frau daran hindern will, ihr eigenes Haus zu betreten. "Ich bin doch Ihr Leibwächter, Sie sind doch unser Führer, Ihnen darf nichts passieren", rechtfertigt Robert seine nächtliche Aktion.

Als Alex (Dominique-Yann Dusold), ebenfalls Redakteur der Schülerzeitung, Laura ein Video zeigt, auf dem ein jüdischer Schüler von "Welle"-Mitgliedern zusammengeschlagen wird, ist für die beiden das Maß voll: Laura schreibt sich in der nächsten Ausgabe fast um Kopf und Kragen und zieht sich mit ihrem kritischen Artikel über die "Welle" den Zorn der anderen zu. Sie wird zur Bedrohung, zur Verräterin.

Ihr Freund David will sie von der Bewegung überzeugen, sie zum Aufhören überreden: "Wir wollen dich bei uns haben, nicht gegen uns". Doch erst seine eigene Gewaltbereitschaft gegen seine Freundin öffnen ihm die Augen. Gemeinsam wenden sie sich an Schmidt: "Wir wollen, dass der Albtraum aufhört!" Ein Albtraum in der Tat, müssen sie doch alle erkennen: "Ihr wärt gute Nazis geworden!"

Das Experiment nimmt also letztendlich ein gutes Ende, verbunden mit der Hoffnung, "diese schmerzliche Erfahrung nicht zu vergessen", wie es Schmidt formuliert. Und auch für die jungen Leute auf der Bühne geht mit dem - zu recht - begeisterten Schlussappaus eine gemeinsame Zeit zu Ende: ein dreiviertel Jahr haben sie intensiv miteinander geprobt, sich mit dem Stoff auseinandergesetzt und mehr als überzeugend auf die Bühne gebracht. Ernsthaft, motiviert und engagiert hatten sie sich ans Werk gemacht, unterstützt von Regisseurin Sue Rose und den beiden Jugendreferentinnen der Arbeitsgemeinschaft Elke Kolb und Heike Pfänder. Neben der Erinnerung an einen tollen Theaterabend bleibt die Hoffnung auf weitere solche Projekte.

Tina Ellinger