Junge Amerikaner auf Spurensuche in Gunzenhausen

Studierende des Davidson College aus North Carolina setzen sich mit Thomas Medicus’ „Heimat“ auseinander - 13.12.2016 18:01 Uhr

GUNZENHAUSEN - Welche Lehren können aus der Geschichte gezogen werden, wie wirkt sich die Vergangenheit und der kollektive Umgang damit auf die eigene Identität aus? Diese Fragen haben nun sieben Studenten des Davidson College in North Carolina mit ihrem Professor Scott Denham nach Gunzenhausen geführt. Denn im Mittelpunkt ihres Seminars steht das Buch „Heimat“ von Thomas Medicus.

Stadtarchivar Werner Mühlhäußer, Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (von links), Thomas Medicus (Vierter von links) und Studenten vom Davidson College samt ihren Betreuern um Professor Scott Denham (mit Kappe). © Marianne Natalis



Stadtarchivar Werner Mühlhäußer, Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (von links), Thomas Medicus (Vierter von links) und Studenten vom Davidson College samt ihren Betreuern um Professor Scott Denham (mit Kappe). Foto: Marianne Natalis



Bürgermeister Karl-Heinz Fitz empfing die Delegation im Sitzungssaal des Rathauses. Dort erhielten sie mittels des neuesten Imagefilms einen optischen Eindruck von der Altmühlstadt und ihren vielfältigen Möglichkeiten. Dazu gab Fitz ein paar ergänzende Erläuterungen.

Die fröhlichen Urlaubsbilder konnten die Besucher zunächst nur schwer mit ihrer bisherigen Wahrnehmung von Gunzenhausen in Einklang bringen, führte Scott Denham anschließend zum eigentlichen Thema des Treffens. Denn durch die Lektüre von „Heimat“ und dem von Thomas Medicus herausgegebenen Buch „Verhängnisvoller Wandel“, das sich mit der Fotosammlung Biella beschäftigt, haben sie in ihrem Germanistikseminar doch ein etwas anderes Bild der Altmühlstadt erhalten.

Und schon war man beim eigentlichen Kern der Studienreise angelangt: Wie geht eine deutsche Kleinstadt heute mit ihrer NS-Vergangenheit um. In Gunzenhausen, das mit dem blutigen Palmsonntag 1934 Ort des ersten Pogroms in Nazideutschland war, habe man viel Energie in die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit gesteckt, erläuterte der ebenfalls anwesende Thomas Medicus. Seine Projekte sind dabei nur ein Teil davon, ein ganz wichtiger Beitrag wurde auch von der Hauptschullehrerin Emmi Hetzner mit ihrem Schulprojekt zum jüdischen Leben in Gunzenhausen geleistet, auch Stadtarchivar Werner Mühlhäußer spielt eine entscheidende Rolle. Allerdings steht und fällt der Umgang mit der Vergangenheit nicht nur mit den Personen, die die Auseinandersetzung anstoßen, sondern es braucht auch die Bereitschaft der Bevölkerung, dieses Thema anzupacken, machte Medicus deutlich.

Dass die Altmühlstadt hier beispielhaft agiere, wurde ihr von Denham bescheinigt. Die Frage der Studenten war allerdings: Wird Gunzenhausen auch in Deutschland als beispielhaft wahrgenommen, kommt ihr in Sachen NS-Aufarbeitung Modellcharakter zu? Ein klares „Nein“ war die Antwort von Fitz. Es werde zwar sicher positiv wahrgenommen, aber letztendlich müsse jede Kommune selbst sehen, wie sie mit ihrer Vergangenheit umgehe. Fitz war es in diesem Zusammenhang wichtig, klarzustellen, dass alle Bemühungen der Stadt nicht darauf abzielten, als vorbildlich zu gelten, sondern aus dem Bedürfnis heraus entstanden sind, mit diesem dunklen Fleck in der Geschichte adäquat umzugehen.

Thomas Medicus kann sich allerdings schon vorstellen, dass Gunzenhausen eine Modellfunktion zukommen könnte, nicht zuletzt dank der Fotosammlung Biella, die einen tiefen optischen Einblick in den Alltag einer Kleinstadt während der nationalsozialistischen Herrschaft gewährt. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat 2000 Exemplare des Buchs „Verhängnisvoller Wandel“ angeschafft, sie stehen dort nun bundesweit als Lehrstück zur Verfügung.

Für Amerikaner relevant?

Was aber bewegt junge Amerikaner sich mit der Vergangenheitsbewältigung einer unbekannten deutschen Kleinstadt zu beschäftigen. Zunächst, erklärte beispielsweise Jackson Allen, war es der Wunsch, die Deutschkenntnisse zu verbessern. Die sieben Studenten von Professor Scott Denham haben alle Deutsch als Fremdsprache belegt.

Eine der Schlüsselfragen des Seminars, erläutert Denham im Sitzungssaal, ist dabei, inwiefern eine so offene und tiefgreifende Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und Identität, wie sie in Gunzenhausen gelebt wird, auch für Amerikaner relevant ist. Der Professor hat dabei vor allem die Geschichte von Sklaverei und Rassismus in Amerika im Blick.

Einige Studenten fanden hier im Laufe des Seminars ganz direkte Bezüge zu ihrer eigenen Geschichte. So stammt Amanda Lee von dem berühmten Südstaatengeneral Robert E. Lee ab, und auch Jackson Allens Ahnen kämpften bei den Konföderierten, während daheim die Plantage mit Hilfe von Sklaven bewirtschaftet wurde.

Wie Scott Denham ausgerechnet an das Buch „Heimat“ geriet, ist einer der Zufälle, die das Leben schreibt. Seit 1964 gibt es am Davidson College ein Austauschprogramm mit Deutschland. Zunächst war die Universität Marburg der Partner in Übersee, 1986 wurde es die Würzburger Universität und seit 2005 ist das College mit der FU Berlin verbunden. Anfang des Jahrtausends besuchte eine Austauschstudentin das Davidson College und hielt anschließend Kontakt mit Scott Denham. Über Kerstin Celina lernte der Professor die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz kennen. Und die wiederum drückte ihm eines Tages den Roman von Thomas Medicus in die Hand. Im Herbst vergangenen Jahres traf Scott Denham im Rahmen einer Studienreise Medicus in Berlin, der aus Gunzenhausen stammende Autor hielt einen Vortrag vor Denhams Studenten. Zusammen entwickelten Medicus und Denham dann die Idee zur Studienreise nach Gunzenhausen.

Neben dem Besuch im Rathaus standen ein Arbeitstreffen mit Stadtarchivar Werner Mühlhäußer samt Archivbesuch auf dem Programm, zudem haben sich die Studenten mit Emmi Hetzner getroffen. Heute geht es weiter nach Heidelberg, wo sie die Autorin und Aktivistin Jagoda Marinic treffen und Interviews und Gespräche im Interkulturellen Zentrum Heidelberg geplant sind. Denn auch das Thema Flüchtlinge ist für die amerikanischen Studenten von großem Interesse. Über ihren Deutschlandbesuch werden sie ein Video produzieren.

Begleitet wird die Gruppe von Hannah Levinson, die sich mit Fragen der Migration und der Integration von Flüchtlingen befasst, Chelly Tavss, die das Fotoarchiv der Universität Johnson C. Smith auswertet, und dem Soziologieprofessor Hilton Kelly.

MARIANNE NATALIS

Mail an die Redaktion