Zwei Tage lang stand das Erntedankfest im Seezentrum Wald im Mittelpunkt. Das prächtige Herbstwetter lockte die Menschen zuhauf an den Altmühlsee, beim Gang über den Markt erhielten sie viele Ideen für Haus und Garten. Sehr gut besucht war auch der traditionelle Erntedank-Gottesdienst im Zelt.

Der Herbst hat Einzug gehalten, die Natur kleidet sich in ihre schönsten Farben und verwöhnt uns im Seenland mit traumhaften Sonnenuntergängen und Sonnenaufgängen.

Wenn die Tage kürzer werden und sich das Laub verfärbt, ist es wieder Zeit für den Haundorfer Herbstmarkt. Das breitgefächerte Angebot lockte die Besucher in Scharen auf den Platz rund um das Haus des Gastes.

Mehr als 70 Geschäfte und Vereine waren beim "Kulturherbst" in Gunzenhausen mit von der Partie. Bis spät in den Abend hinein herrschte buntes Treiben in der Altmühlstadt.