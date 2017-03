Kalter Beton: Das Geisterkrankenhaus von Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Heute ist es ein Geisterkrankenhaus: Das Bunkerhospital in Gunzenhausen aus der Zeit des Kalten Kriegs ist nahezu vollständig und unverändert erhalten. Auf 4000 Quadratmetern befindet sich untertage alles, was für einen zweiwöchigen autarken Betrieb notwendig gewesen wäre. Seine Funktion musste es nie erfüllen, dreimal kehrte aber sogar Leben in den Betonklotz ein.

Bilderstrecke zum Thema Reise in die 1960er Jahre: Das Bunkerkrankenhaus in Gunzenhausen Kahle Betonwände, kein Tageslicht, Stockbetten dicht an dicht und keine Möglichkeit, sich die Füße zu vertreten: Das wäre im Falle eines Atom-Angriffs Alltag gewesen. In Gunzenhausen befindet sich das einzige noch fast im Originalzustand erhaltene Bunkerkrankenhaus Deutschlands.



lvm