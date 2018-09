Von der Sonne verwöhnt war der große Festzug zur Gunzenhäuser Kirchweih: Vor mehreren tausend Besuchern übertrafen sich die vielen Akteure geradezu an Ideenreichtum. Das Motto gab in dieser Hinsicht auch einiges her, es lautete "Helden unserer Jugend - aus Film, Funk und Fernsehen!"