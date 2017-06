Kampf um den Europameistertitel am Altmühlsee

WALD - Am vergangenen Wochenende suchten die Windsurfer ihren Deutschen Meister am Altmühlsee, in diesen Tagen sorgen die Segler der „Shark24“-Klasse für tolle Bilder am Seezentrum Wald.

Beste Bedingungen herrschten am Freitag am Altmühlsee © Foto: Mathias Hochreuther



31 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz suchen derzeit auf dem Altmühlsee ihren Europameister – darunter auch der amtierende Weltmeister Michael Schahpar aus Österreich. Mit der Ausrichtung wurde, wie schon im Jahr 2003, der Segelverein Wassersport Ornbau betraut. Der etwa 120 Mitglieder zählende Verein hatte sich ein halbes Jahr lang mit der Organisation beschäftigt, knapp 30 Helfer „opferten“ viele Stunden ihrer Freizeit, um den Gästen einen tollen Wettbewerb zu bieten.

Am Mittwoch reisten die Teilnehmer an, der Fronleichnamstag sorgte dann bei brütender Hitze und praktisch keinem Wind für betretene Mienen. Besser waren die Bedingungen dann am Freitag, die EM konnte beginnen (unser Bild). Zehn Wettfahrten waren vorgesehen, wenn am Samstag, wie erwartet, die Bedingungen erneut passen, soll der Europameister 2017 am Abend feststehen. Der Sonntag ist noch als Reservetag eingeplant. Das 7,31 Meter lange Dreimannkielboot „Shark24“ wurde in den 50er Jahren von dem nach Kanada ausgewanderten österreichischen Konstrukteur Georg Hinterhöller erstmals gebaut und wiegt knapp eine Tonne.