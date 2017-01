„Kein junger Mensch soll verloren gehen“

GUNZENHAUSEN - Die jüngste Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistags erlebte die offizielle Geburtsstunde eines neuen Angebots für benachteiligte junge Menschen: Agentur für Arbeit Ansbach-Weißenburg (AA), Jobcenter und Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen bilden ab sofort gemeinsam die „Jugendberufsagentur“.

Ein Job oder ein Ausbildungsplatz für jeden benachteiligten jungen Menschen - das ist das Ziel, das sich die neue Jugendberufsagentur setzt. © Sebastian Kahnert/dpa



Das Ziel der Zusammenarbeit ist eine verbesserte Integration dieser Jugendlichen in die Arbeitswelt und Gesellschaft. „Kein junger Mensch soll verloren gehen“, gab Gerhard Durst, der Geschäftsführer operativ der AA, als Parole der neuen Agentur aus.

Hintergrund: „Auch bei einer insgesamt guten Arbeitsmarktlage klappt die berufliche und soziale Integration von förderungsbedürftigen jungen Menschen nicht immer“, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb unterschrieben Durst, Bernd Burgschneider, der Geschäftsführer des Jobcenters, und Landrat Gerhard Wägemann zu Beginn der Ausschusssitzung eine „Kooperationsvereinbarung Jugendberufsagentur“. Damit werde „der Grundstein gelegt für eine noch engere Zusammenarbeit, die dazu beitragen soll, Jugendarbeitslosigkeit zu reduzieren oder gar nicht erst entstehen zu lassen“, so die Verlautbarung.

Zielgruppe der Jugendberufsagenturen (JBA), die nach dem Willen der Großen Koalition bundesweit und flächendeckend eingerichtet werden sollen, sind demnach „junge Menschen unter 25 Jahren, die bisher gescheitert sind oder zu scheitern drohen.

Die Problemlagen sind vielschichtig und reichen von Schulverweigerung, Lernschwäche, fehlendem Schul- oder Berufsabschluss bis hin zu schwierigen familiären Verhältnissen, Suchtproblemen, Schulden oder Straffälligkeit. Nicht zuletzt geht es auch darum, dass niemand verloren geht, also auch um junge Menschen, die bisher nicht von der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter betreut werden.“

„Kurze Wege“

Die erste derartige Einrichtung wurde 2012 in Hamburg eingerichtet, wo die drei Partner sogar ein eigenes Gebäude bezogen, um gemeinsam effektiv helfen zu können. „Hier vor Ort werden wir kein eigenes Gebäude haben“, sagt Stefan Lahner, der Leiter des Sachgebiets Jugend und Familie im Landratsamt. Was aber auch gar nicht notwendig sei, ergänzte Durst: „Wir haben hier kurze Wege.“

Gemeinsam sind sie stark: Bernd Burgschneider (Jobcenter), Gerhard Durst (Arbeitsagentur), Landrat Gerhard Wägemann und Stefan Lahner (Jugendamt). © Jürgen Eisenbrand



„Wir arbeiten schon länger zusammen“, erklärte Durst, „aber wir wollen noch besser als bisher alle Möglichkeiten der Hilfe ausschöpfen.“ Dazu sollen die Förderangebote, die es im Bereich der Grundsicherung (SGB II), der Arbeitsförderung (SGB III), der Jugendhilfe (SGB VIII) und der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) gibt, noch besser aufeinander abgestimmt werden. Das heißt: Jeder macht das, was seine gesetzliche Aufgabe ist, aber mit Blick aufs Ganze und gemeinsam.

Jugendberufsagenturen haben, so heißt es in der Presse-Verlautbarung, „außerdem eine Lotsenfunktion, um für jeden einzelnen Jugendlichen die passenden Angebote herauszuarbeiten. Das sind zum Beispiel Berufsorientierung und berufliche Beratung, Vermittlung in Arbeit und Ausbildung, Förderung der Berufsvorbereitung oder des (Wieder-)Einstiegs in den Arbeitsmarkt. Aber auch Maßnahmen der Jugendhilfe (Betreuung, Unterbringung) oder begleitende Maßnahmen der Kommunen wie Suchtberatung, Sozialpsychologische Beratung oder Schuldnerberatung sind oftmals im Vorfeld oder begleitend notwendig.“

Abbrüche vermeiden

Je nach persönlicher Situation müssten hier die Übergänge von der Schule in den Beruf gut gestaltet und Abbrüche in Schule, Ausbildung oder Arbeit vermieden werden. Die in der JBA tätigen Akteure der drei Institutionen setzten deshalb bei den Ursachen an und sorgten gemeinsam für den schnellen Zugang zu den richtigen Maßnahmen und Instrumenten.

Dies wird gewährleistet durch regelmäßige Treffen, was dafür sorge, dass alle Akteure die Angebote, Aufgaben und Arbeitsabläufe der anderen Kooperationspartner kennen und so für die betreffenden Jugendlichen gemeinsam eine gute Lösung finden.

Jobcenter-Geschäftsführer Bernd Burgschneider nannte die Zahl von 320 jungen Menschen, die derzeit potenziell für das neue Angebot der JBA in Frage kommen, darunter 20 bis 25 echte Problemfälle: „Und die wollen wir alle in den Beruf bringen.“

JÜRGEN EISENBRAND

