Kenner genießen Whisky in Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Beim "Tasting" kommen sie auf ihre Kosten, die Whiskyliebhaber. Eingeladen zu einem Abend mit Malt Ambassador Armin Schüssler hatte die Volkshochschule Gunzenhausen.

Whisky-Referent oder Malt Ambassador Armin Schüssler kredenzt den Teilnehmern des Whisky-Tastings der Volkshochschule Single Malts eines deutschen Herstellers Foto: Reinhard Krüger



Armin Schüssler ist ein unabhängiger Referent, der regelmäßig Seminare, Tastings und Schulungen über Whisky abhält. Ausspucken; wie bei einer Weinprobe; geht überhaupt nicht, klärt er auf, "denn der Wein lebt vom Aroma und dem Geschmack im Mund, danach kommt nicht mehr viel", sagt er. Und beim Whisky? "Da tut sich noch was", lautet die knappe, aber aufschlussreiche Antwort.

Der unbedarfte Außenstehende merkt spätestens jetzt, dass das mit dem Verkosten von Whisky eine ganz eigene Sache ist und das markant-maskuline und einzigartige Nationalgetränk Schottlands von seiner Faszination nichts eingebüßt hat. Elf Männer und eine Frau haben sich für diesen Abend verabredet. Sie alle eint, dass sie sich als Whisky-Liebhaber verstehen und das eine oder das andere dazu lernen wollen.

"Ich liebe Whisky", bekennt etwa ohne Umschweife die 42-jährige Susanne. Sie als einzige Frau in der Männerrunde fühlt sich trotzdem oder gerade deshalb "sauwohl". Und wenn der erste Schluck die Speiseröhre hinunterläuft und dieses ganz besondere Aroma sich im Körper breit macht, dann, ja dann ist man angekommen in der Welt des Whiskys.

Aber da fängt es gleich an: Wie wird denn Whisky überhaupt geschrieben? Mit oder ohne ey hinten? Beides ist richtig. Whiskey stammt aus Irland, den USA oder dem Rest der Welt, nur der Whisky ohne "e" wird in Schottland produziert und darf sich deshalb auch "Scotch Whisky" nennen. Außerdem, so klärt Malt Ambassador Schüssler auf, besteht ein irischer Whiskey aus anderen Zutaten und durchläuft eine andere Destilliermethode. "Er schmeckt nicht unbedingt schlechter, aber anders", so der Profi.

Schnüffeln und riechen

Armin Schüssler ist 55 Jahre und von Beruf Journalist und Hausmann. Er gibt unter anderem die "Whisky News" heraus. "Heute stehen sechs Maltbarn-Whiskys auf dem Programm", kündigt Dozent Schüssler an. Also Spirituosen von unabhängigen Abfüllern. Daneben gilt es vor allem nach guten Holzfässern zu schauen, wo der Whisky in Ruhe reifen kann. Mal schmeckt er zart und süßlich nach den Holzfässern von Sherry und Port, mal rauchig und nach Torf, wie ein schottisches Hochmoor. Whisky sollte auf Zimmertemperatur gehalten und in kleinen hochstieligen Whisky-Gläsern gereicht werden.

Dominik Kupferschmidt genießt gerne das Lifestyle-Getränk und will an diesem Abend noch etwas dazulernen. Foto: Reinhard Krüger



Bei der Verkostung wird zunächst geschnüffelt und gerochen (Nosing), um so viel Aromen wie möglich zu erkennen, bevor es beim Tasting (schmecken) darum geht, den Geschmack des Whiskys zu bestimmen. Das hochprozentige Getränk kann nach Früchten oder Gewürzen schmecken, eine Rauch- oder Torfnote haben, süß oder ernst sein. Ein Single Malt besteht aus hundert Prozent gemälzter Gerste, hat keinen Verschnitt "und ist sehr aromatisch", doziert Schüssler.

Ein Blend Whisky hingegen ist ein Verschnitt von verschiedenen Whiskys. Günter Höfler, Chef des gleichnamigen Edeka-Markts, ist beruflich und privat interessiert. "Bei mir liegen schon eine Reihe verschiedener Sorten im Regal", outet er sich als Fachmann, "ich will mich aber immer weiter informieren".

Die natürlich subjektiven Eindrücke über einen Craigellachie, Glenburgie oder Bruichladdich notieren sich die Teilnehmer im eigens erstellten Begleitheft für diesen Abend. Dezent am Rande sind auch die Preise notiert. Von 60 bis 220 Euro pro Flasche reicht die Palette beim vhs-Kurs. Es werden aber auch Flaschenpreise von bis zu 2500 Euro aufgerufen, erzählt Schüssler — "und bezahlt". Ob es das wert ist? Auf diese Frage erntet der Malt Ambassador beifälliges Nicken in der Runde.

Und wie lautet ein typischer Whisky-Kommentar? Einer schreibt "mehr süßlich und rund", ein anderer bemerkt "ein wohliges, angenehmes Wärmegefühl", das sich in ihm ausbreitet und ein dritter findet "Genuss na ja – Geschmack sehr gut". Letztlich kommt die Qualität vom Brand, dem Lagern und den ganz speziellen Fässern, sagt der Fachmann.

"Deutschland ist ein Land von Whisky-Trinker geworden", berichtet Armin Schüssler und belegt im Absatz-Ranking von schottischen Whiskys mittlerweile den fünften Platz weltweit. Doch wenn es um den Konsum geht, gerät die Runde schnell in Wallung. In Restaurants wird das Lieblingsgetränk der Anwesenden ganz selten angeboten und auch die Bars in der Altmühlstadt kommen schlecht weg: Immer das Gleiche, Jim Beam und Co, lautet das vernichtende Urteil. Dann eben im privater und vertrauter Runde im heimischen Wohnzimmer mit dem Partner oder guten Freunden, "die das Besondere lieben".

Vielfalt wird geschätzt

So wie bei Stefan. Der 30-Jährige ist "seit drei Jahren dabei" und schätzt "die Vielfalt und Auswahl der unterschiedlichen Sorten". Und je mehr man wisse, je mehr man die eine oder andere Sorte kennen- und schätzen gelernt habe, desto höher steigen die Ansprüche. "Eine Flasche kann bei mir durchaus auch mal 100 bis 150 Euro kosten", sagt einer aus der Runde, "für die besonderen Momente im Leben".

Fachmännisch werden die Hände um die schlanken Kelche gehalten, ein wenig vorgewärmt, die Nase verschwindet fast, es ist still im Raum, jeder hat mit sich selbst zu tun. Der erste, vorsichtige Schluck, dann der zweite und dritte. Das Glas ist leer und der Kuli bringt zu Papier, was Gaumen und Kehle signalisieren. Ein geradezu sinnliches Vergnügen.

Nils wird konkreter: "Der ist viel intensiver, der andere eher süß und kräftiger im Abgang." Seine Entscheidung sieht so aus: Der eine ist zum Kaufen gut, der andere zum Genießen. Und hat damit das Geheimnis dieses Getränkes auf den Punkt gebracht: Hochwertigen Whisky trinkt man nicht einfach so. Der Kenner genießt.

