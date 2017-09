Kirchweih Gunzenhausen: Traditionsbetrieb will seine Trümpfe ausspielen

Gerhard Widmann, der neue Festwirt auf der Gunzenhäuser Kerwa, hat viel vor und die Stadtbrauerei Spalt als Partner an seiner Seite

GUNZENHAUSEN - Die Suche nach einem neuen Festwirt für die Gunzenhäuser Kirchweih war, zurückhaltend formuliert, eine holprige Angelegenheit. Erst nach einer zweiten Ausschreibung stand fest, dass der Freisinger Traditionsbetrieb Widmann heuer am Schießwasen sein Bierzelt aufschlagen wird. Und Geschäftsführer Gerhard Widmann verspricht: "In Gunzenhausen wird alles zu 100 Prozent anders als bisher."

Vater Gerhard Widmann und Sohn Andreas haben gerade erst die Weißenburger Kirchweih gut hinter sich gebracht, wo unser Bild entstand. In Gunzenhausen wird es ein anderes Zelt sein, aber die Dekoration bleibt weitgehend gleich. Foto: Jürgen Eisenbrand



Das beginnt damit, dass er sein aufwendig gelb-grün geschmücktes Zelt — nicht etwa eine Halle — um 90 Grad dreht, sodass es parallel zur Schützenstraße steht. Der Haupteingang ist in der Mitte der langen Seite zum Festplatz hin, der Zutritt erfolgt durch einen riesigen Biergarten (800 Plätze). Der ist damit deutlich größer als die Freisitzfläche in Weißenburg (etwa 400 Plätze), dafür fällt das Zelt etwas kleiner aus.

Während in der Großen Kreisstadt, wo Widmann vor wenigen Tagen seine 34. Saison als Festwirt absolviert hat, gut 4000 Gäste Unterschlupf finden, werden es in der Altmühlstadt etwa 2800 sein. Was, wie Widmann betont, nicht nur an den schieren Ausmaßen des Zeltes liegt: "Wir werden in Gunzenhausen lockerer bestuhlen und auch Boxen einrichten, in denen es Bänke mit Rückenlehnen gibt." Das mache den Kirchweihbesuch komfortabler, gehe aber naturgemäß zu Lasten der Kapazität.

Die acht Boxen liegen gleich links und rechts neben dem Haupteingang, auf der Längsseite des Zeltes gegenüber befinden sich die Küche und links davon eine der beiden Schänken (die zweite findet der Besucher diagonal gegenüber, gleich rechts von der Bühne). Links von der Bühne ist eine große Bar angesiedelt, auf Widmanns Zeltplan als "Treffpunkt" bezeichnet.

Eine zweite, bereits weithin bekannte Neuerung ist das "neue" Festbier, das heuer erstmals in Spalter Sudkesseln gebraut wird. "Für uns war von Anfang an klar, dass wir gerne mit den Spaltern hier antreten würden", sagt Gerhard Widmann, der den 1954 von seinem Vater gegründeten Betrieb zusammen mit seinem Sohn Andreas und den Ehefrauen Irene und Sabine führt. Schon bei einem ersten Besuch in der Hopfenstadt habe "die Chemie gestimmt", und die Familie sei froh gewesen, als man zusammen mit der Spalter Stadtbrauerei dann tatsächlich den Zuschlag erhalten habe.

Der gute Ruf verpflichtet

Bierfreunde, die zur Maß (Festbier 7,40 Euro, Weizen 7,60 Euro) gerne eine "gute Unterlage" schaffen, bedient Widmann mit seiner seit Jahren bewährten Speisekarte. "Wir machen alles frisch", sagt der 63-Jährige. "Wir klopfen unsere Schnitzel selbst und stecken unsere Schaschlikspieße selber." Bei langjährigen Kirchweihbesuchern genießt seine Küche durchaus einen guten Ruf, was Widmann freut, ihm aber auch Verpflichtung ist: "Diesen Ruf haben wir uns in Jahrzehnten aufgebaut, den wollen wir uns durch womöglich nachlassende Qualität nicht kaputtmachen lassen."

Und so dürfen sich die hungrigen Gunzenhäuser schon jetzt auf deftige Grillspezialitäten wie Schweinerollbraten (10,60 Euro), Schweinshaxen (11,70) oder Spanferkel (13), warme und kalte Brotzeiten, Suppen und Desserts freuen — über 30 Kirchweih-schmankerln stehen zur Auswahl. Ebenso wie in Weißenburg wird Widmann auch am Schießwasen von Montag bis Freitag ab 11 Uhr vier besonders preisgünstige Mittagsgerichte anbieten (etwa zwei Bratwürste mit Beilage für 4,90 Euro oder ein Schnitzel für 7,40 Euro). Und er wird dafür mit Lieferanten aus der Region zusammenarbeiten: "Das Fleisch kommt von der Gunzenhäuser Metzgerei Arnold, und die Backwaren, mit Ausnahme unserer großen Kirchweihbrezen, von der Heidecker Bäckerei Schmidt."

Erfahrene Kräfte im Service

Etwa 30 bis 40 Bedienungen werden sich in Spitzenzeiten um die Bewirtung der Gäste kümmern, bis zu 30 weitere stehen in der Küche oder am Zapfhahn. Die meisten davon sind Stammpersonal, sagt Widmann, aber wie auf jedem der neun Volksfeste, die heuer auf seinem "Tourneeplan" stehen, gibt es auch für einheimische Servicekräfte die Möglichkeit, für eine gute Woche bei ihm anzuheuern. Denn: "Die Personalnot ist unser größtes Problem", sagt der Festwirt, dem es damit nicht besser geht als seinen Kollegen aus der "sesshaften" Gastronomie.

Am Kirchweihsamstag, 9. September, beginnt die Gaudi auf dem Schießwasen um 16 Uhr: Bürgermeister Karl-Heinz Fitz zapft dann, nach der traditionellen Proklamationsfeier auf dem Marktplatz, das erste Fass des typisch-herben Spalter Festbiers an. Die "Stieflziacha" gestalten den Auftaktabend musikalisch. Am Sonntag wird im Festzelt das "Kerwa-Madla 2017" gekürt, am Montag nach dem Festzug spielt die Blaskapelle Dittenheim, und am Dienstag kommen Schlagerfans auf ihre Kosten: bei einer Benefiz-nacht, bei der mit – unter anderem – Michael Holm ("Mendocino") und Graham Bonney ("Keine Küsse und keine Tomaten") zwei echte Veteranen der Branche auftreten. Nach dem "Tag der Stadt Gunzenhausen" samt Feuerwerk am Mittwoch, dem "Haxentag" am Donnerstag (eine Portion 6,50 Euro) und dem preisgünstigen Familientag am Samstag, an dem die "Störzelbacher" am Abend das Zelt mutmaßlich bis zum Bersten füllen werden, beenden am Sonntagabend traditionsgemäß die Kult-Rocker von den "Sharks" die Gunzenhäuser Kirchweih 2017.

Und auf die freut sich die Widmann-Familie schon riesig, wenngleich Gerhard Widmann sich im Vorfeld etwas "verwundert" davon zeigt, dass das bisherige Weinzelt sich just zu seinem Antritt als Festwirt ganz erheblich erweitern durfte – und zu einem Festzelt aufgewertet wurde, in dem mehrere Biere verkauft werden". Das sei für ihn als "Neuen" natürlich "nicht förderlich", sagt er, beteuert aber auch, dass er vor einer "gewissen Konkurrenz keine Angst" habe. Und er fügt hinzu: "Wir sind sicher genauso gespannt auf die Gunzenhäuser wie die Gunzenhäuser auf uns."

JÜRGEN EISENBRAND