Konstantin Wecker begeisterte in Gunzenhausen

Liedermacher präsentierte sein neues Programm in der Stadthalle - 14.12.2016 07:50 Uhr

GUNZENHAUSEN - Konstantin Wecker, leidenschaftlicher Musiker und streitbarer Friedensaktivist – einer der großen Liedermacher Deutschlands zu Gast in Gunzenhausen. Eine Nummer, die zieht: ein begeistertes Publikum füllte die Stadthalle bis auf einige freie Plätze fast komplett.

Stieß in Gunzenhausen auf ein begeistertes Publikum: Liedermacher Konstantin Wecker, begleitet von Cellistin Fanny Kammerlander und Pianist Jo Barnikel. Foto: Barbara Struller



Beinahe ein halbes Jahrhundert steht Konstantin Wecker nun schon auf der Bühne und schafft es dennoch, seine Zuhörer nicht zu langweilen. Die Fans sind in dieser Zeit mit ihm gealtert – zumindest äußerlich, denn zumindest Wecker scheint im Geiste jung geblieben. Der gebürtige Münchner erfindet sich regelmäßig neu, ohne dabei sein markantes Wesen aufzugeben.

Nach seiner letzten Tour „Revolution“ habe ihn die Sehnsucht nach einem stilleren, poetischen Programm gepackt, erzählt der 69-jährige Liedermacher in Gunzenhausen auf der Bühne. Die Liebe zu Gedichten, die „Musik der Worte“, wie Wecker es beschreibt, begleite ihn schon seit Kindertagen. Und als er dann unlängst über einen alten Sammelband Rainer Maria Rilkes gestolpert ist, reifte so langsam ein Konzept: Das Leise der Poesie in Musik gepackt, dieser Gedanke steckt hinter Weckers aktueller Trio-Tournee. Begleitet wird er dabei von der Cellistin Fanny Kammerlander und dem Pianisten Jo Barnikel.

Zahnlos bleibt der streitbare Musiker bei aller mit der Poesie assoziierten Milde nicht; das Cello dient nicht dem sanften Hintergrundgezupfe, das Piano nicht dem Nebenhergeklimper. Vielmehr betonen die Instrumente, ja dramatisieren stellenweise die Kernaussage von Weckers Liedern – die nie an Aktualität verlieren, weil sie gedichtete Lebensgeschichten sind und jedem von uns zu jeder Zeit passieren können. Zwar jammern auch die heutigen Popsternchen in ihren massentauglichen Charthits über die Probleme des Erwachsenwerdens, beklagen sich über ein gebrochenes Herz, aber Weckers „Was passierte in den Jahren“ oder „Lass mich einfach nicht mehr los“ hat sogar nach zwanzig, dreißig Jahren eine Wucht und einen Nachklang, wie es die austauschbaren Youtube-Stars nie erreichen werden.

Wecker hat aber nicht nur in der Lieder-Klamottenkiste gekramt. Sein Auftritt ist eine Mischung aus Geschichtenerzählen, Rezitieren und Friedensaktivismus. Er erzählt von seiner Kindheit, dass er kein Gedächtnis für Bilder hatte, aber für Töne, und von seinem Vater, der ihm die Liebe zur Oper lehrte. Während Hannes Wader und Reinhard Mey eher durch den amerikanischen Folk und französischen Chanson geprägt wurden, ist es bei ihm Schubert und die deutsche Romantik. Das nennt Wecker seine „musikalische Heimat“.

Er sitzt an einem Cafétisch mit gusseisernem Fuß und blättert in Gedichtbänden, er singt Franz Schuberts „Der Leiermann“ und er klagt an: „Die Mordnacht von Kundus – Wer will schon Särge im eigenen Land?/ Die wiegen politisch schwer./ Die toten Kinder der Feinde indes, die zählt man einfach nicht mehr.“ Wecker zitiert Erich Maria Remarque („Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hineingehen müssen“) und Karl Kraus („Wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt? Diplomaten belügen Journalisten und glauben es, wenn sie’s lesen“), und man merkt, hier ist der Liedermacher in seinem Element. Das sind Themen, die ihm am Herzen liegen, und vom Publikum mit kräftigem Applaus — wie auch die wohlbekannten Lieder — gewürdigt werden.

Wecker passt eigentlich ganz gut in die Vorweihnachtszeit, die ja von sich selbst behauptet, eine stille, entschleunigte Zeit zu sein. Oder sein zu wollen.

Der Auftritt des Musikers schafft eine ganz eigene Art von Besinnlichkeit – keine Wohlfühlblase mit „White Christmas“ und Glühweinduft, sondern eine Art von Nachdenklichkeit, die unter die Haut kriecht, die Achtsamkeit weckt und – bei genauerer Betrachtung – der wahren Intension von Advent und Innehalten ziemlich nahe kommt.

BARBARA STRULLER

