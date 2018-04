Am letzten Spieltag der Handball-Bezirksliga hat der TSV Wendelstein den TV Gunzenhausen noch abgefangen und sich mit einem 23:22 (12:12)-Sieg in der Gunzenhäuser SMG-Halle den Meistertitel gesichert.

Traditionell stehen der Palmsonntag und der Weiße Sonntag in Altmühlfranken ganz im Zeichen der Konfirmation. In Gunzenhausen und vielen umliegenden Gemeinden führten die Geistlichen Jugendliche an den Tisch des Herrn.