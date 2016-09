Zwei Mal volle Hütte: Zum Abend der Betriebe und einen Tag später bei den Störzelbachern war der Andrang auf das Festzelt bei der Gunzenhäuser Kirchweih riesig. Das Bier floss in Strömen und die Menschen tanzten auf den Bänken.

Für die ABC-Schützen ist es wahrscheinlich der aufregendste Tag in ihrem jungen Leben: Endlich geht die Schule los. Auch in der Grundschule Süd und der Grundschule Rehenbühl freuten sich die Kinder, dass es nun endlich losgeht mit dem so genannten "Ernst des Lebens".