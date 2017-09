Über 60 Händler boten ihre Walnuss-Produkte an - vom Kuchen über Bratwürste bis zu Möbeln aus Nussholz -, mehrere Tausend Besucher aus der Region, Bayern, aus benachbarten Bundesländern und aus der niederösterreichischen Gemeinde Krummnußbaum waren beim 2. "GeNussmarkt" in Sammenheim dabei. Zudem repräsentierten 16 "Königinnen" Spezialitäten aus ihrer Heimat, vom Hopfen bis zu Rosen.

Ganz traditionell mit dem Aufstellen des Baums beginnt in Merkendorf die Kirchweih. Auch wenn es der Wettergott zum Auftakt nicht besonders gut meinte, tat dies doch der guten Stimmung unter den Besuchern keinen Abbruch.

Ob bis zu sechs Wochen oder nur für einen kurzen Zwischenstopp - so wie Motorsportprofi Stefan Mücke -, der Kleine Brombachsee steht bei Wohnmobilisten hoch im Kurs. Hier gibt es einige Eindrücke (und einen exklusiven Blick in Mückes Riesenbus).

Das Altmühlsee-Festival 2017 wird in die Annalen eingehen, denn so schön und angenehm war es bei diesem Event am Ende des Sommers höchst selten.