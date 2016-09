Baumaufstellen, Umzug, Bieranstich: Die Merkendorfer starteten ganz traditionell in ihr Kirchweihfest.

Die Altmühlpromenade war erstmals Schauplatz eines Kunsthandwerkermarkts. Rund 30 Fieranten boten ihre Unikate an.

Ob Chillen auf den Hängematten, Volleyball spielen am Strand oder Abtanzen in der Dämmerung: Bei der "Tanzklar"-Beach am Altmühlsee kamen die jungen Gäste voll auf ihre Kosten - ganz ohne Alkohol.