Kunststoffbahn ist keine Alternative für Gunzenhausen

Wirtschaftsausschusses besichtigten Einrichtungen im Schwabmünchen und Gersthofen - 19.12.2016 07:24 Uhr

GUNZENHAUSEN - Die Mitglieder des Stadtrats-Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur (WTK) besichtigten Kunststoffeisbahnen in Schwabmünchen und Gersthofen. Es ging dabei vor allem um die Frage, ob das eine Alternative zur richtigen Eisbahn sein könnte. Die Antwort dazu war ein klares Nein.

Schwabmünchens Grünamtsleiter Roland Schiller, hier neben Bürgermeister Karl-Heinz Fitz, erläuterte den Besuchern aus Gunzenhausen die Vor- und Nachteile eienr Kunststoffeisbahn. © Alfred Müller



Schwabmünchens Grünamtsleiter Roland Schiller, hier neben Bürgermeister Karl-Heinz Fitz, erläuterte den Besuchern aus Gunzenhausen die Vor- und Nachteile eienr Kunststoffeisbahn. Foto: Alfred Müller



Die Eisbahn in Gunzenhausen kostet viel Geld und belastet die Umwelt durch einen hohen CO2-Gehalt, darüber sind sich die Stadträte einig. Als kostengünstigere und umweltfreundlichere Alternative geisterte deshalb von Beginn an eine Kunststoffbahn durch die Diskussionen. Von der Qualität des Schlittschuhlaufens allerdings waren die Ausschussmitglieder nun enttäuscht.

Beide Bahnen wiesen keine Gleitfähigkeit auf, die Kinder gingen mehr über die Bahn anstatt zu fahren und selbst erfahrenen Schlittschuhläufer wie Oskar Giesa, Andreas Zuber und Heinz Schachameyer waren schon nach wenigen Runden am Ende mit der Kraft. „Man kann nicht rückwärts fahren, keine Kreise drehen oder beschleunigen“ so Giesa von den Eisstockschützen und Kassier an der Eisbahn.

Auch Heinz Schachameyer war alles andere als glücklich. „Für die Kinder ist das ein Drama“, stellte der SPD-Stadtrat fest. Selbst der „Pinguin“, eine bei den kleinen Schlittschuhläufern beliebte Stehhilfe, bewegte sich keinen Zentimeter monierte er weiter. Manfred Pappler (CSU) verglich die Kunststoffbahn mit einem Porsche mit Tretantrieb. „Die Bahn ist zwar schön anzuschauen, aber in keiner Weise mit unserer Bahn vergleichbar.“ Gunzenhausen würde „einen großen Rückschritt“ machen, wenn sich der Stadtrat für eine Kunststoffbahn entscheiden würde. Und auch Bürgermeister Karl-Heinz Fitz betonte: „Lieber keine Bahn, als eine Kunststoffbahn.“ Selbst Dr. Werner Winter (Freie Wähler) und Peter Schnell (Grüne) mussten erkennen, dass dies keine geeignete Lösung ist.

Eine Möglichkeit wäre, war bei der Informationsfahrt zu vernehmen, die Eisbahn zu erwerben, zumal die Unterkonstruktion schon vom Bauhof angefertigt wurde, und das Geländer ebenfalls vom Bauhof erstellt werden kann. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Leistung des viel zu groß ausgelegten Aggregates um 50 Prozent zu reduzieren, was die Stromkosten und den CO2-Ausstoss ebenfalls um die Hälfte verringert.

ALFRED MÜLLER

Mail an die Redaktion