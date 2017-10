Es geht nicht darum, erster zu werden. Es geht um Teamspirit und Ausdauerfähigkeit. Wieder einmal forderte der Tough-Mudder-Hindernislauf in Wassertrüdingen die Teilnehmer aufs äußerste heraus, in Schlamm und Wasser gingen die Läuferinnen und Läufer an ihre Grenzen.

Das US-Car-Treffen in Gunzenhausen hat sich zu einem der größten Treffs des Fans amerikanischer Automobile in ganz Süddeutschland gemausert. An die 600 Fahrzeuge jeglicher Couleur waren bei der zwölften Auflage des Events am Schießwasen zu bestaunen. Sie lockten mehr als 3000 Liebhaber der Ami-Schlitten in die Altmühlstadt.