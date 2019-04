Lean Management: Modellprojekt in Altmühlfranken

Am Klinikum in Gunzenhausen und Weißenburg sollen Arbeitsprozesse verbessern werden - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Wenn in einem Unternehmen von "Lean Management" gesprochen wird, läuten normalerweise die Alarmglocken: Denn mit "schlanken" Strukturen ist gemeinhin der Verlust von Arbeitsplätzen verbunden. Nicht so am Klinikum Altmühlfranken: Hier soll "Lean Management" nur Gewinner hervorbringen – vor allem die jährlich rund 34 000 Patienten, aber auch die 800 Mitarbeiter an den beiden Standorten Gunzenhausen und Weißenburg.

Teamboardbesprechung auf Station B1 am Klinikum Altmühlfranken Gunzenhausen: Probleme lassen sich gemeinsam besser lösen. Foto: Klinikum Altmühlfranken



Im Kern geht es darum, Arbeitsabläufe im Klinikum reibungsloser zu gestalten, also zeitraubende und womöglich überflüssige Tätigkeiten zu vermeiden — und so am Ende mehr Zeit für die Arbeit am und mit dem Patienten zu gewinnen. Dazu müssen Probleme erkannt und offen angesprochen werden — auch und gerade in der Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen; im Industriesektor würde man das als die "Schnittstellen" im Produktionsprozess bezeichnen.

Das Klinikum Altmühlfranken arbeitet dazu in einem Modellprojekt eng mit der Hochschule Ansbach zusammen. Deren Experten sollen untersuchen, in wie weit die aus der Industrie bekannten "Lean"-Methoden auf Prozesse im Krankenhausalltag anwendbar sind.

Sie unterstützen das Projekt mit Know-how und begleiten es wissenschaftlich — auch für das Klinik-Netzwerk KKB (Klinik-Kompetenz-Bayern), dem 60 Kliniken mit fast 32 000 Mitarbeitern und jährlich 1,4 Millionen Patienten angehören. Der CSU-Landtagsabgeordnete Manuel Westphal, der vor einigen Monaten ein "Kurzpraktikum" am Klinikum absolvierte, arbeitet derzeit im Landtag daran, dafür 60 000 Euro Anschubfinanzierung im Haushalt 2019/2020 unterzubringen.

Klinik-Vorstand Jürgen Winter und Professor Stefan Slama von der Hochschule Ansbach jedenfalls zeigten sich bei einem Pressegespräch im Kunststoff Campus in Weißenburg zuversichtlich, dass dieses Geld gut angelegt ist. "Zeit ist eine knappe Ressource", sagt Winter. Deshalb müsse man sie durch optimierte Arbeitsabläufe "so verteilen, dass der Patient etwas davon hat". Und Slama ist "überzeugt, dass ,Lean’ auch hier funktioniert". Er sieht, ähnlich wie in der Industrie, durch die Umorganisation ineffektiver Arbeitsprozesse die Chance, "etwa 20 bis 30 Prozent" Zeit einzusparen.

Erfolge schon sichtbar

Da das Klinikum schon länger mit den Ansbachern kooperiert und auch bereits "Lean"-Methoden anwendet, ist die Arbeit mit "Werkzeugen" wie "Teamboards", "Anliegen-Karten" und "bereichsübergreifenden Schnittstellengesprächen" kein absolutes Neuland mehr. Und Erfolge haben sich auch schon eingestellt.

Etwa durch die täglichen kurzen Gesprächsrunden am "Teamboard", einer großen, mit postkartengroßen Zetteln übersäten Magnettafel. Dort haben Mitarbeiter Ideen, Probleme, Fehler und Patientenbeschwerden notiert, die sie gerne behandelt sähen. Gemeinsam entscheiden die Mitarbeiter — vom Chefarzt bis zum Pflegehelfer — gemeinsam darüber, ob, wann und wie man die Themen angeht. Und wer das in die Hand nehmen soll. Der Grundgedanke dabei: "Wir wollen unsere Mitarbeiter ertüchtigen, tägliche Probleme selbst zu lösen", sagt Winter.

Früher habe man allzu häufig förmlich ein "Projekt" aufgestellt, inzwischen habe man gemerkt, dass dieses Vorgehen "zu schwerfällig ist. Heute benennt ein Mitarbeiter ein Problem, und meist ist das Fachwissen am Teamboard vorhanden, um es auch zu lösen", sagt der Klinik-Vorstand.

Wenn die Teams bei größeren Prpblemen an ihre Grenzen stoßen, erhalten sie Unterstützung durch ausgebildete Lean Manager; die Beraten, organisieren und moderieren Workshops zur Analyse von Prozessen oder zeigen auf, wie man Optimierungspotenziale erkennen kann. Wie groß der Bedarf dafür an den Krankenhäusern ist, musste Stefan Slama erkennen, als er Seminare für solche Lean Manager anbot: Binnen 14 Tagen waren aus dem KKB-Netzwerk 30 Anmeldungen eingegangen. "Die Botschaft, dass wir neue Wege gehen müssen, ist angekommen", freut sich der Ansbacher Professor.

Wahrscheinlich auch deshalb, weil "Lean Management" in der Lage ist, in kürzester Zeit greifbare Erfolge zu liefern. Das versichert jedenfalls Anna Hofmann, im Klinikum Altmühlfranken eine der Expertinnen zum Thema. Innerhalb von nur zwei Wochen hätten sich etwa in der CT-Abteilung "spürbare Effekte" eingestellt, nachdem dort Arbeitsabläufe analysiert und verbessert worden seien. Das hätten ihr Mitarbeiter erfreut berichtet.

Für Stefan Slama wiederum ist das keine Überraschung: Der Weg, der zum angestrebten Ziel führt, mag unklar sein, "aber er lohnt sich", ist er überzeugt. Und auch Jürgen Winter ist sich sicher, dass das Ergebnis des Modellprojekts "messbar und erlebbar" sein wird. Für seine Mitarbeiter, für die Patienten — aber wohl auch in den Bilanzen des Klinikums: Wirtschaftlicher Erfolg sei nicht das primäre Ziel, beteuert er, aber er werde sich beinahe zwangsläufig einstellen. Und das, anders als in der Industrie, ganz ohne Massenentlassungen.