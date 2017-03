Lebendiges Kloster in Heidenheim

HEIDENHEIM - Das neue Veranstaltungsprogramm für das Kloster Heidenheim ist erschienen. Trotz des laufenden Umbaus an den ehemaligen Klostergebäuden werden im kommenden Halbjahr viele attraktive Themen zu Klosterkultur und Klostergeschichte, Natur und Gesundheit, Ökumene, geistlichem Leben und Kultur geboten, teilt Bildungsmanagerin Dr. Anne Müller vom Zweckverband Kloster Heidenheim mit.

Unter dem Motto „Neues Leben in alten Mauern“ agiert der Zweckverband Kloster Heidenheim. Ein Veranstaltungsort ist der Kapellensaal. Foto: Foto: privat



Einige Veranstaltungen, die mit dem Diözesanbildungswerk Eichstätt durchgeführt werden, erinnern an die Reformationszeit, so am 8. März der Vortrag von Professor Bernward Schmidt über "Martin Luther und das Mönchtum", am 17. Mai ein Forum Ökumene "Vom Konflikt zur Gemeinschaft" mit Dekan Wolfgang Hörl oder eine Studienreise zu den Lutherstätten Mitteldeutschlands (19. bis 21. Mai). Ebenfalls aus Anlass des Reformationsgedenkens wird am 10. Mai am Kloster ein neues Buch mit historischen Lebensbildern vorgestellt: "Zwischen altem Glauben und neuer Lehre. Die Reformation im Bistum Eichstätt."

Die mittelalterliche Klosterkultur steht wieder im Fokus, wenn am 5. April der Kirchenhistoriker und Journalist Klaus Kreitmeir einige Geheimnisse des Heidenheimer Gründungsabts Wunibald lüftet. Ein weiterer Höhepunkt ist am 31. Mai der Vortrag über "Klostermedizin zur Zeit Karls des Großen" mit dem Würzburger Medizinhistoriker Dr. Johannes Mayer. Die Reihe "Natur und Gesundheit im Jahreskreis" startet am 29. März mit einem Seminar, das zeigt, wie man mit Pflanzen entschlackt und sich fit für das Frühjahr macht. Kräuterspaziergänge auf dem Hahnenkamm folgen in den Sommermonaten.

Mit seinen Pilgertouren bietet das Kloster Heidenheim die Möglichkeit, einmal einen Gang zurückzuschalten. Kinder und Erwachsene sind eingeladen, auf dem klosternahen Jakobsweg zu pilgern oder auf dem Ökumenischen Pilgerweg den Spuren der Eichstätter Diözesanheiligen Willibald, Wunibald und Sola zu folgen. Meditativer Tanz soll Körper und Geist neuen Schwung verleihen.

Kloster Heidenheim steht auch für Andacht und Stille. Die Abendgebete mit gregorianischen Gesängen – jeden ersten Mittwoch im Monat – wurzeln in der Tradition der benediktinischen Vesper, wie sie jahrhundertelang am Kloster gefeiert worden ist. Mit einer ökumenischen "Nacht der Lichter" wird am 30. Juni die Atmosphäre von Taizé im Kloster erzeugt. Der weltweit erfolgreichste Autor spiritueller Werke, Pater Anselm Grün, ist am 12. Juli mit einem Vortrag über die heilende Kraft des Kirchenjahrs im Kloster zu Gast.

Ein Höhepunkt aus dem kulturellen Bereich ist — neben den Kino-Veranstaltungen im Klosterinnenhof — das Theaterprojekt "Singende Steine". Es erzählt von den Herausforderungen beim Bau eines mittelalterlichen Zisterzienserklosters und wird am Samstag, 10. Juni in der echten Baustellenkulisse des Klosters Heidenheim aufgeführt. An diese Benefizveranstaltung für das Kloster schließt sich am Sonntag, 11. Juni der Heidenheimer Klostermarkt an. Weitere Veranstaltungen am Kloster sind im neuen Programmheft verzeichnet. Es liegt ab sofort im Dekanat Heidenheim, in den Geschäften Heidenheims und in Weißenburg in der Einhorn-Apotheke aus. Im Internet ist es abrufbar unter der Adresse www.kloster-heidenheim.eu

