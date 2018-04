Am frühen Mittwochabend ist auf der B466 bei Gunzenhausen ein Audi mit einem Toyota kollidiert. Eine Beifahrerin wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Vor rund 350 Zuschauern in der Sporthalle des Simon-Marius-Gymnasiums siegten die TV-Handballer mit 28:24 gegen die HG Ansbach II - und kehren damit in die Bezirksoberliga zurück.

Die Schüler der Gunzenhäuser Wirtschaftsschule erlebten den Unterricht einmal ganz anders: So wie Kinder vor 100 Jahren zwängten sie sich in enge Holzbänke und benutzten Schiefertafel und Griffel. Dabei hatten sie so manche Erkenntnis.