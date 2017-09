Leutheusser-Schnarrenberger ehrt Gunzenhäuser

GUNZENHAUSEN/WEISSENBURG - Seit ziemlich genau 70 Jahren gibt es die FDP im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, 50 Jahre davon hat Werner Falk die Partei begleitet. Dafür wurde der Gunzenhäuser Stadtrat nun mit der Theodor-Heuss-Medaille in Gold geehrt - überreicht wurde sie von Ex-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

Gold ans Revers: Ex-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zeichnete den Gunzenhäuser FDP-Stadtrat Werner Falk mit der Theodor-Heuss-Medaille aus. Foto: Jürgen Eisenbrand



Ex-Bundesjustizministerin (2009 bis 2013) und FDP-Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger heftete dem Gunzenhäuser Stadtrat Werner Falk, der auch lange Redaktionsleiter des Altmühl-Boten war, in Weißenburg ans Revers.

Falk erinnerte sich beim Festakt in der in den FDP-Farben Blau (Tischdecken), Gelb (Tischschmuck aus Sonnenblumen) und Magenta (Servietten) geschmückten Wildbadsaal genau an seine Motive, 1967 der "Liberalen Jugend" beizutreten: "Die FDP war damals gerade aus dem Landtag geflogen und die NPD dafür reingewählt worden." Gegen diesen verhängnisvollen Trend, gerade einmal gut 20 Jahre nach dem Ende des Nazi-Terrors, habe er sein persönliches Zeichen setzen wollen.

Vorbild Reidelshöfer

Zudem sei er, Sohn eines Schuhmachers aus Haundorf, in einem der FDP zugeneigten Elternhaus aufgewachsen, und der langjährige (1964 bis 1996) liberale Bürgermeister seines Heimatdorfs, Albert Reidelshöfer, sei ebenfalls eine Art Vorbild für ihn gewesen.

Dass der Festakt zum 70-jährigen Jubiläum der Kreis-FDP just 19 Tage vor der Bundestagswahl stattfand, habe keinerlei wahltaktische Gründe, beteuerte Kreisvorsitzender Thomas Geilhardt, der den Abend moderierte. Das Datum sei lediglich ein "fairer Kompromiss" zwischen den Gründungsdaten der Ortsvereine in Weißenburg und Treuchtlingen (beide am 24. Juni 1947) und dem in Gunzenhausen, der etwas später, am 17. Januar 1948, startete.

Deshalb wolle er auch den Wahlkampf aus der Veranstaltung fernhalten, so der Pleinfelder, der der Partei erst 2013 beitrat. Sogar das derzeit allgegenwärtige Porträt des Parteichefs Christian Lindner sei nirgendwo zu sehen, schmunzelte er. Dass dann der örtliche Direktkandidat Johannes Dallheimer dennoch ein paar Minuten Redezeit am Podium erhielt - ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Der Weißenburger Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (SPD) und Landrat Gerhard Wägemann (CSU) sprachen Grußworte – und sparten dabei nicht mit lobenden Worten für den politischen Konkurrenten. Schröppel etwa erinnerte sich an einen Auftritt der FDP-Legende Hans Dietrich Genscher im ideologisch aufgeladenen Bundestagswahlkampf 1980, bei dem Amtsinhaber Helmut Schmidt gegen Herausforderer Franz Josef Strauß antrat.

"Die Augen geöffnet"

Genscher, der ewige Außenmister (1974 bis 1992), sprach bei einer Kundgebung in Schröppels damaliger Heimat Nördlingen die damals, im Zeitalter des Kalten Krieges, utopisch anmutende deutsche Einheit an: "Das hat mir die Augen dafür geöffnet, dass wichtige Ereignisse der deutschen Geschichte hinter dem Eisernen Vorhang stattgefunden haben." Nicht zuletzt deshalb sei er nach der Wende sehr bald zur Wartburg bei Eisenach (Stichwort: Reformation) und in die Goethe-und-Schiller-Stadt Weimar gefahren.

Wägemann und Schröppel erinnerten zudem an FDP-Politiker aus dem Landkreis, "die unsere lebendige Demokratie mitgestaltet haben" (Wägemann), überproportional viele davon wirkten in Gunzenhausen und Umgebung. Und sie wünschten der Partei und ihren örtlichen Repräsentanten weiter "alles Gute für die Arbeit im Landkreis" (Schröppel).

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, seit vielen Jahren als streitbare Hüterin der Freiheitsrechte bekannt (und bei strammen Sicherheitspolitikern gefürchtet), trat anschließend ans Rednerpult, um sich in einem ebenso interessanten wie anspruchsvollen Vortrag ihrem Lieblingsthema zu widmen: dem schwierigen, immer wieder neu zu justierenden Verhältnis zwischen dem Bedürfnis einer Gesellschaft nach Sicherheit - und den Grundrechten, die das Grundgesetz in den Artikeln 1 bis 19 garantiert.

"Wichtiges Thema"

Die deutsche Politik dürfe es nicht den Datenkraken wie Facebook und anderen sozialen Netzwerken überlassen "zu entscheiden, was Meinungsfreiheit ist", forderte sie beispielsweise. Und sie stellte - auch in Zeiten des Terrors, des Neo-Nationalismus und der Bedrohung der Meinungsfreiheit durch dem Missbrauch digitaler Informationstechniken - unmissverständlich fest: Ein Staat müsse Sicherheit soweit wie möglich gewähren, aber es sei dabei ebenso wichtig, die Kernbereiche des Grundgesetzes zu bewahren. Das sei, setzte sie schon einmal den Wiedereinzug ihrer Partei in den Bundestag voraus, "ein ganz wichtiges Thema in der nächsten Legislaturperiode".

Diese Hoffnung hegt natürlich auch das geehrte "FDP-Urgestein" (so Landrat Wägemann) Werner Falk, der bei einer kurzen Talkrunde am Ende des Festaktes seiner Partei "ein achtbares Ergebnis von 8 bis 10 Prozent" zutraute. Und ihr wünschte, "glaubwürdig zu bleiben" und nicht wieder "Profilneurotikern auf den Leim zu gehen". Namen nannte er diskreterweise nicht, aber dem Ex-Parteichef Philipp Rösler (2011 bis 2013) dürften wohl die Ohren geklungen haben.

Die Direktkandidaten im Wahlkreis Ansbach Name: Artur Auernhammer Alter: 54

Wohnort: Weißenburg Liste: CDU/CSU Beruf: Landwirt



Name: Lutz Egerer Alter: 53

Wohnort: Petersaurach Liste: SPD Beruf: 1. Bürgermeister der Gemeinde Petersaurach



Name: Johannes Dallheimer Alter: 23

Wohnort: Nürnberg Liste: FDP Beruf: Student



Name: Herbert Sirois Alter: 52

Wohnort: Feuchtwangen Liste: Die Grünen Beruf: Historiker, Dozent an der Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)



Name: Harald Weinberg Alter: 60

Wohnort: Ansbach Liste: Die Linke Beruf: Bildungsberater; Mitglied des Bundestags



Name: Wolfgang Dörner Alter: 56

Wohnort: Nürnberg Liste: AfD Beruf: selbständiger Unternehmer/Chemiker und Kaufmann





