Lichterspektakel mit viel Musik und "Foodmeile"

Großveranstaltung an diesem Samstag am See - Brennpunkt ist wieder Schlungenhof - vor 52 Minuten

GUNZENHAUSEN - Beleuchtete Segelboote, Fackelschwimmer, eine illuminierte MS Altmühlsee und der Höhepunkt, ein großes Barock-Feuerwerk mit Musik, verwandeln den Altmühlsee am Samstag, 28. Juli, wieder in ein Lichtermeer.

Es wird dauern, bis sich dieser Anblick bietet. Für etwa 22.30 Uhr ist auch diesmal das Feuerwerk über dem See vorgesehen. Foto: Felix Oeder



Am Seezentrum Schlungenhof geht die Veranstaltung „See in Flammen“ um 19 Uhr los. Live-Musik wird auf der Seebühne geboten, und eines ist versprochen: „Das Tanzbein wird hier nicht ruhig bleiben“.

Kulinarisch wurde „See in Flammen“ in diesem Jahr stark aufgerüstet: In Schlungenhof steht in diesem Jahr eine „Foodmeile“ zur Verfügung. Foodtrucks bieten allerhand Herzhaftes, aber auch Kaffee und süße Leckereien an. Das Seezentrum Wald bietet Rock ’n’ Roll vom Feinsten. DJ Bocke spielt Hits von den 1970ern bis zur Neuzeit. Eine Cocktail-Bar rundet diesen unvergesslichen Abend ab

Verträumt und romantisch präsentiert sich das Surfcenter Altmühlsee am Surfzentrum Schlungenhof. Ruhig und gefühlvoll kann auch in dieser Location das Feuerwerk genossen werden. Für Genießer und Romantiker bietet die MS Altmühlsee eine Sonderschifffahrt auf dem See. An Bord der MS Altmühlsee kann man sich beim Lichterglanz am und auf dem See an einer ganz besonderen Atmosphäre erfreuen. Ein faszinierendes Erlebnis für die ganze Familie.

Die Parkgebühren an diesem Abend betragen drei Euro.