"Lieder am See": Status Quo am Großen Brombachsee

Die Urrocker sind für ein Festival im Seenland gebucht - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Die Besetzungsliste für die achten "Lieder am See" am Großen Brombachsee bei Enderndorf ist komplett. Das Concertbüro Franken als Veranstalter hat gestern gemeldet, dass die Band Status Quo der Headliner sein wird. Termin ist der Samstag, 4. August.

Die Erfolgsgeschichte von "Lieder am See", einem der schönsten und relaxten Festivals der Region, so das Concertbüro Franken, wird heuer mit großem Programm und Status Quo (Bild) an der Spitze fortgeschrieben. © Veranstalter



Die britische Gruppe gilt als Rock’nRoll-Institution. Sie wird das Open-Air-Ereignis direkt am Badestrand abschließen und ihre vielen Hits wie "Rockin all over the world", "Down Down", "In the army now" , "Whatever you want", "Caroline", "Paper Plane" , "What you’re proposing" und vielleicht auch "Pictures of Matchstick Men" oder "Gerdundula" zum Besten geben.

Status Quo haben in ihren langen Karriere seit den 60er-Jahren weit über 6000 Live-Shows gespielt, sind Millionen von Kilometern gereist, haben Millionen von Fans glücklich gemacht und waren insgesamt sicherlich ein Vierteljahrhundert on the Road. 2016 verkündeten und feierten die Briten ihren Abschied von den großen Rockbühnen.

Den späteren Sinneswandel begründet Bandleader Francis Rossi so: "2017 war für uns ein schwieriges, weil trauriges Jahr nach dem Tod von Gründungsmitglied Rick Parfitt. Obwohl Rick schon ein halbes Jahr vor seinem Ableben keine Quo-Konzerte mehr mitgespielt hatte, war sein Tod ein schwerer Schock für uns alle. "Mein erster Gedanke war, wir erfüllen die Verträge, spielen noch die bestätigten Shows und beenden das Ganze dann. Und dann passierte etwas ganz Sonderbares mit mir und der gesamten Band. Denn wir merkten, wie viel Spaß wir auf Tournee hatten mit dem frischen jungen Blut in der Band. Die beiden Neuen haben uns alten Herren einen gewaltigen Tritt in den Allerwertesten verpasst." Gemeint sind Gitarrist Richie Mallone und Drummer Leon Cave gespielt.

2018 werden Status Quo nur einige ausgewählte Shows im Sommer spielen, aber keine ausgiebige Europa-Tournee unternehmen wie in all den Jahren zuvor. Stattdessen gibt es Pläne, den neuen Schwung aus den Live-Shows ins Studio zu transportieren und ein neues Rock-Album aufzunehmen.

Die anderen Künstler von "Lieder am See" stehen schon einige Zeit fest. Es sind Gipsy Kings & Chico, Wishbone Ash, Spider Murphy Gang, Ray Wilson und The Strayin’ Sparrows. Hinzu kommt Human Touch auf der Biergartenbühn: Die fidele Band sorgt seit Jahren in den Umbaupausen mit Hits und Schmankerln für beste Unterhaltung.