Baden als Freizeitvergnügen ist keine Erfindung der Neuzeit. Schon vor Jahrhunderten erfrischten sich die Gunzenhäuser gerne in den Fluten der Altmühl. Heute versprechen die Seen und ein modernes Freibad jede Menge Spaß bei sommerlichen Temperaturen.

Fulminanter hätte man wohl nicht in die bayerischen Sommerferien starten können, als mit einem Besuch von "See in Flammen". Die Großveranstaltung am Altmühlsee zieht seit Jahren die Massen an und kann heuer mit rund 10000 Besuchern einen neuen Rekord vermelden.