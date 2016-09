Lithonplus hat in Gunzenhausen mächtig investiert

Fünf Stockwerke hohe Anlage zur Produktion von Pflaster- und Bordsteinen

GUNZENHAUSEN - Wenn Uwe Dörr und Klaus Pfenninger Besucher durch ihr neu erbautes Werk führen, kann man ihnen, wenn man genau hinsieht, den Stolz auf das Erreichte durchaus ansehen. Aber fränkisch-zurückhaltend sind sie weit davon entfernt, damit zu prahlen. Nur einmal, beim Blick in die hochmoderne Fertigungshalle, entfährt einem von ihnen ein Satz, der ihre Gefühlslage verrät: „Ja, das haben wir schon ganz gut hinbekommen.“

Werkleiter Klaus Pfenninger und Vertriebsleiter Uwe Dörr vor der neuen Anlage. Die Anlieferung der Rohstoffe erfolgt über ein Band, das rechts oben zu sehen ist. In den runden Silos (links) befinden sich verschiedene Zementsorten. © Jürgen Eisenbrand



„Das“ ist eine 4000 Quadratmeter große, hochmoderne Pflasterstein- und Bordsteinfertigungsanlage, die in den letzten neun Monaten auf dem Gelände von Lithonplus im Gunzenhäuser Westen entstanden ist. Einen einstelligen Millionenbetrag hat die Firmenzentrale, die ihren Sitz in Lingenfeld (Rheinland-Pfalz) hat, dafür investiert. Was Vertriebsleiter Uwe Dörr für die rund 40 Mitarbeiter und den Wirtschaftsstandort Gunzenhausen als „eine gute, wichtige und zukunftsweisende Entscheidung“ bezeichnet.

Eine Entscheidung freilich, deren Umsetzung nicht einfach war. Der Neubau musste gleichsam „nebenbei“ – also zusätzlich zur normalen Produktion – erfolgen: „Sonst wären wir vertriebstechnisch vom Markt weg gewesen und hätten Jahre gebraucht, um das wieder aufzuholen“, sagt Dörr. Und zudem habe man es so nahe am See und an der Altmühl „mit schwierigen Bodenverhältnissen“ zu tun gehabt, ergänzt Werkleiter Pfenninger. Deshalb habe man viel stärkere Fundamente legen müssen als geplant, was die Sache verzögerte.

Jetzt aber läuft die fünf Stockwerke hohe Anlage, und bis zur offiziellen Einweihung am 23. September soll sie schrittweise immer weiter hochgefahren werden. Am Ende wird Lithonplus in Gunzenhausen pro Tag bis zu 600 Tonnen Betonsteine herstellen können — mehr als das Gewicht zweier Riesen-Airbus vom Typ A 380.

An dieser Stelle der Produktion erfolgt die Veredelung der Pflastersteine. Die Maschinen laufen mit großem Tempo. © Jürgen Eisenbrand



Dörr (48) und Pfenninger (56), die in Gunzenhausen die Lithonplus-typische Standort-Doppelspitze bilden, sind dem Unternehmen seit mehr als drei Jahrzehnten verbunden. „Wir sind beide 1985 eingetreten“, erinnert sich Pfenninger. Und fügt schmunzelnd hinzu: „Damals war mein Vertrag auf drei Monate befristet.“

Aus drei sind nun weit über 300 Monate geworden, in denen die beiden auch die Übernahme des traditionsreichen und renommierten Unternehmens Elterlein (siehe Kasten) im Jahr 2007 miterlebten. „Wichtig war damals, dass hier kein Konzern kam, der Tabula rasa gemacht hat“, sagt Dörr. Das Gegenteil sei der Fall gewesen: Dank Lithonplus (600 Mitarbeiter, Jahresumsatz: über 100 Millionen Euro) konnte „die Produktpalette ständig erweitert werden“. Und Pfenninger ergänzt: „Seit 2007 wurde hier kein Personal abgebaut, und es wurde kontinuierlich immer dort investiert, wo es notwendig war.“ Jetzt, nach der jüngsten Großinvestition, „können wir hier im Prinzip die gesamte Produktpalette selbst fertigen“.

Die neue, vollautomatische Anlage steigert die Kapazität des Gunzenhäuser Werks um glatte 30 Prozent. Was Pfenninger als „Bekenntnis zum Standort“ verstanden wissen will. Worin Dörr allerdings auch einen „Auftrag an uns“ sieht: „Wir müssen mehr verkaufen.“

Die Chancen dafür schätzen die beiden durchaus gut ein: „So eine Investition kommt ja nicht von ungefähr“, sagt Vertriebsmann Dörr. Zum einen seien die Ergebnisse vor Ort schon in der Vergangenheit „nicht schlecht“ gewesen — gleich mehrfach entschieden die Altmühlstädter einen konzerninternen Qualitätswettbewerb für sich. Zum anderen habe man ein gutes Team — und einen strategisch günstigen Standort: Die Region Nürnberg, in der man bislang weniger stark vertreten war, könne man nun, da die Transportwege kürzer — und damit die Frachtraten niedriger — seien, verstärkt beackern. Dann könne sich die Investition auch auf die Mitarbeiterzahl auswirken: „Unser Ziel ist es jedenfalls, das Vertriebsteam zu vergrößern“, sagt Uwe Dörr.

Blick in die hochmoderne Trocknungsanlage. © Jürgen Eisenbrand



Dafür bildet Lithonplus regelmäßig eigene Lehrlinge aus, was zumindest im technischen Bereich „immer schwieriger wird“, wie Pfenninger einräumt. Denn: Die Kandidaten für die Berufe des Elektronikers für Betriebstechnik und des Verfahrenstechnikers werden zum einen rarer. Und zum anderen reichen bei jenen, die sich bewerben, die schulischen Qualifikationen nicht aus: „Wir hätten heuer gerne ausgebildet“, sagt der Werkleiter. Aber keiner der Kandidaten habe die Voraussetzungen — mittlere Reife und gute Leistungen in Mathematik und Physik — erfüllen können. Im nächsten Jahr wolle man es dennoch wieder versuchen.

Ebenso großen Wert wie auf die Ausbildung des eigenen Nachwuchses legt das Führungsduo Dörr/Pfenninger auf das Thema Arbeitssicherheit — was eine Tafel auf dem Firmengelände dokumentiert: Auf ihr kann — täglich aktualisiert — jeder nachlesen, wie lange es an der Oettinger Straße schon keinen Arbeitsunfall gegeben hat: 1185 Tage waren es zu Wochenbeginn. Das Tragen von Helm, Warnweste und Gehörschutz ist obligatorisch, und in der neuen Fertigungshalle ist ein besonders pfiffiges Sicherheitssystem installiert.

An allen Stellen, an denen Beschäftigte die Fertigungsstraße queren können, ist eine elektronische Lichtschranke montiert. Dort muss man sich, ähnlich wie an einer Fußgängerampel, per Knopfdruck anmelden, woraufhin die Fertigung in diesem Bereich stoppt — und die Beschäftigten grünes Licht erhalten. Nach Querung der „Straße“ melden sich die Mitarbeiter wieder ab — und die Anlage läuft weiter. Würde ein Arbeiter den sensiblen Bereich ohne vorherige Anmeldung betreten, würde die gesamte, mehrere hundert Meter lange Fertigungsstraße stillgelegt.

Dörr und Pfenninger erklären dieses System mit viel Liebe zum Detail, und der Zuhörer kann erkennen, dass sie in diesem Moment wieder mal einhellig der Ansicht sind: „Das haben wir schon ganz gut hinbekommen.“

JÜRGEN EISENBRAND

