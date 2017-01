Löffelenten am Altmühlsee

Ihr Schnabel gab ihnen den Namen - vor 30 Minuten

GUNZENHAUSEN - Ihr Schnabel stand bei der Namensgebung Pate: Die Löffelente macht gerne Rast am Altmühlsee und lässt sich dabei wunderbar beobachten.

Das besondere Merkmal der Löffelente (lateinisch Anas clypeata) ist der namensgebende Schnabel, der wie ein Löffel geformt ist und unter unseren Entenarten einzigartig ist. Mit ihrem löffelartigen Schnabel durchsieben sie die Wasseroberfläche nach Plankton, Insektenlarven sowie Würmern und Kaulquappen, die als Nahrung dienen.

Weithin leuchten die Löffelenten-Erpel (Männchen, Foto) auch aus bunt gemischten Ententrupps heraus. Auffallend sind vor allem die weiße Brust, abgesetzt vom dunkelgrünen Kopf, und die rostbraunen Flanken. Löffelenten sind Mittelstreckenzieher und erscheinen bei uns meist in größeren Gruppen im zeitigen Herbst und Winter, wenn in ihren nordischen Brutgebieten bereits große Teile der Seen und Sumpfgebiete zugefroren sind.

Vor allem zur jetzigen Jahreszeit bietet die Vogelinsel im Altmühlsee besonders gute Beobachtungsmöglichkeiten, da diese alljährlich von zahlreichen Löffelenten als Rast- und Nahrungsgebiet aufgesucht wird.